Papa Francesco riceve il sindaco Roberto Gualtieri: l’udienza è sul Giubileo 2025 a Roma L’udienza tra Papa Francesco e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha riguardato il Giubileo 2025 a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

L’incontro tra Papa Francesco e Roberto Gualtieri (La Presse)

Papa Francesco ha ricevuto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Un incontro, il primo dopo le elezioni, ha avuto come focus il Giubileo 2025 a Roma. Il Pontefice ha ospitato il primo cittadino nella mattinata di oggi, giovedì 18 novembre. Sul fronte religioso del Vaticano se ne occuperà il monsignor Rino Fisichella, mentre al Comune spetta ciò che riguarda ricevere i finanziamenti per prepararre la città ad ospitare milioni tra fedeli e turisti provenienti da ogni parte del Mondo, in termini di infrastrutture. L'attenzione è rivolta su diversi fronti e criticità della Capitale sui quali intervenire e che l'amministrazione Gualtieri già si trova ad affrontare e sui quali dovrà lavorare nei prossimi mesi, primi tra gli altri i rifiuti e i mezzi di trasporto. Gualtieri, che dal premier Mario Draghi ha ricevuto l'incarico di ricoprire il ruolo di Commissario per il Giubileo 2025, durante la sua campagna elettorale per la corsa al Campidoglio con il centrosinistra ha subito esternato l'intenzione di costruire un rapporto sereno e positivo con Bergoglio perché "Roma è la città dove ha sede la cristianità".

Gualtieri: "Grande collaborazione con la Santa Sede"

"Molto felice ed emozionato di esser stato ricevuto in udienza questa mattina da Papa Francesco, una personalità straordinaria in grado di mettere a proprio agio chiunque e allo stesso tempo di offrire sempre profonde riflessioni – ha commentato Gualtieri – Il suo magistero nel segno della speranza, della pace, della fratellanza è un punto di riferimento fondamentale per tutti gli uomini di fronte alle grandi sfide del nostro tempo. Abbiamo parlato anche di Roma e della sua unicità: saranno anni di grande collaborazione con la Santa Sede, per il Giubileo del 2025 e nel comune impegno a sostegno degli ultimi e dei più deboli. Perché, come lo stesso Papa Francesco ha scritto, “Roma vivrà la sua vocazione universale, solo se diverrà sempre più una città fraterna".

Gualtieri ha incontrato Draghi sui finanziamenti per Roma

Martedì scorso Gualtieri ha incontrato il premier Mario Draghi, per parlare del futuro di Roma, dai trasporti al Giubileo 2025 e rifiut. Ciò in vista anche di un potenziamento e di una valorizzazione della città per il fatto che tra quattro anni vedrà puntati su di lei i riflettori mondiali per l'appuntamento religioso. La Capitale riceverà oltre due miliardi di euro, un confronto rispetto al quale il primo cittadino si è definito entusiasta: "Draghi ha molto a cuore il futuro della Capitale, mi ha augurato buon lavoro, ha manifestato l'interesse del governo per Roma – ha detto – Draghi ha ascoltato i problemi e gli obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere, abbiamo affrontato anche questioni molto tecniche riguardanti il pnrr e abbiamo messo a punto un metodo per affrontare questi temi con ordine e in maniera adeguata".