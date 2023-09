Per il Giubileo non si fa in tempo: va deserta la gara per la stazione del Pigneto Nessuno ha partecipato alla gara per la realizzazione della stazione ferroviaria del Pigneto, opera strategica per il Giubileo 2025. Un altro progetto che rischia di naufragare.

A cura di Enrico Tata

"Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione". In altre parole, la gara per l'assegnazione dei lavori di realizzazione della stazione ferroviaria del Pigneto è andata deserta. E si tratta di una notizia non di poco conto, dal momento che l'opera era una di quelle giudicate strategiche per il Giubileo. E l'obiettivo era infatti quello di inaugurare almeno una parte della stazione entro gennaio 2025, ma questo stop imprevisto complica i progetti e allunga le previsioni. Per l'anno Anno Santo, quasi sicuramente, non si farà in tempo, a meno di improvvise ma improbabili accelerazioni.

Né il Campidoglio né Rfi, che ufficialmente ha bandito la gara, hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito e non sono chiari neanche i tempi per la pubblicazione del nuovo bando e le motivazioni per cui questo è andato deserta. L'esito della gara, tra l'altro, sarebbe passato in silenzio se il blog ‘Odissea Quotidiana, che si occupa da anni delle questioni legate ai trasporti a Roma, non avesse rilanciato la notizia.

Il progetto è stato finanziato con circa 100 milioni di euro con fondi Pnrr e del ministero dell'Economia e prevede la realizzazione di due nuove fermate di scambio, Pigneto e Mandrione, tra le linee regionali Orte-Roma-Fiumicino Aeroporto (FL1), Roma-Viterbo (FL3), Roma-Castelli (FL4), Roma-Cassino (FL6) e la linea C della metropolitana di Roma. In pratica permetteranno interscambi più facili tra la metro e i treni circolanti tra Roma Tuscolana e Roma Tiburtina.

La prima fase, come detto, aveva come obiettivo l'attivazione della nuova fermata del Pigneto a gennaio 2025: saranno realizzate banchine ferroviarie, verranno attivati gli impianti di servizio e sarà completata parte della copertura che consentirà un collegamento in superficie con la stazione della Metro C. Previsto anche un ponte pedonale provvisorio di collegamento tra Circonvallazione Casilina Ovest e Circonvallazione Casilina Est. Entro il 2027 sarà completata la copertura, sarà realizzata una piazza pedonale e sarà realizzato un sottopasso pedonale di collegamento con la Metro C.

Come detto, l'intenzione era quella di inaugurare una parte della stazione per l'inizio del Giubileo, ma con una gara da rifare i tempi si allungheranno di molto.

"A questo punto vorremmo sapere le intenzioni delle autorità cittadine, del sindaco Roberto Gualtieri, dell'assessore Eugenio Patanè, di Mauro Caliste, Presidente Municipio V, e delle Ferrovie, visto che l’apertura della stazione era stata promessa per il giubileo del 2025, e nel frattempo continuano tutti i problemi dovuti alle chiusure e al traffico, da noi più volte denunciati. Finora tutte le proposte del Comitato di Quartiere sono state ignorate, e noi torneremo presto a informarvi su di esse e a chiedere conto dei ritardi", chiede il Comitato di quartiere Pigneto-Prenestino.