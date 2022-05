Palestrina, trovato un uomo senza vita nel parcheggio dell’ospedale Il corpo di un uomo è stato ritrovato all’interno del parcheggio dell’ospedale di Palestrina, comune ad est di Roma: sul posto sono subito arrivati i carabinieri.

A cura di Beatrice Tominic

Seduto su una sedia in plastica nel mezzo del parcheggio dell'ospedale di Palestrina: così è stato rinvenuto da alcuni passanti il corpo senza vita di un uomo. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 12 maggio, subito dopo pranzo, alcuni passanti si sono accorti della presenza dell'uomo appoggiato alla sedia, privo di vita e con una pistola poco distante da lui.

Questa è la scena che si presentata davanti ai loro occhi nel parcheggio per le auto dell'ospedale coniugi Bernardini, poco distante dal PalaVerde, centro vaccinale della Asl Roma 5 dove sono state somministrate migliaia di vaccini contro il coronavirus, in via Pedemontana a Palestrina, comune a est di Roma che dista dalla capitale una quarantina di chilometri circa.

L'arrivo delle forze dell'ordine

Dopo essere stati allertati dai passanti, sul luogo sono immediatamente giunti i carabinieri della stazione locale che hanno constatato il decesso dell'uomo che, secondo i primi controlli, dovrebbe avere una settantina di anni circa. I carabinieri in queste ore stanno continuando le verifiche per cercare di comprendere al meglio quanto accaduto.

Nonostante non si conosca ancora l'esatta dinamica dei fatti, secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe arrivato nel parcheggio dell'ospedale a bordo della propria automobile, un suv di colore rosso. Poi si sarebbe seduto sulla sedia in plastica, forse portata dalla propria casa e tirata fuori dall'automobile. Una volta seduto dietro alla macchina dalla parte del bagagliaio dell'automobile e dando le spalle ai palazzi residenziali, avrebbe estratto la pistola, un'arma di piccolo calibro e se la sarebbe puntata contro, facendo partire uno sparo: il colpo alla testa si è rivelato fatale.