Pacchi Amazon smarriti e mai reclamati venduti a peso: l'evento con acquisto a sorpresa a Roma Est Il concetto è semplice: chi partecipa, potrà comprare pacchi a scatola chiusa venduti a peso. Per fare un esempio, un lotto di pacchi smarriti da cinque chili costa 79,9 euro.

A cura di Enrico Tata

Che fine fanno i pacchi Amazon smarriti e mai reclamati? Alcuni vengono rivenduti, a peso, da una società che si chiama King Colis. "Vendiamo pacchi di cui non conosciamo il contenuto", promette l'azienda, che ha organizzato un evento al Centro Commerciale Roma Est, dal 14 al 19 gennaio, dalle 10 alle 19. Il concetto è semplice: chi partecipa, potrà comprare pacchi a scatola chiusa venduti a peso. Per fare un esempio, un lotto di pacchi smarriti da cinque chili costa 79,9 euro e una mistery box Amazon da 10 chili costa 199,9 euro.

Sul proprio sito l'azienda informa: "Recuperiamo i pacchi e-commerce non reclamati e li rivendiamo a prezzi super vantaggiosi sul nostro sito e nei nostri pop-up store. I nostri pacchi sono venduti nelle esatte condizioni in cui li abbiamo ricevuti e nessuno ne conosce il contenuto.Smartphone? Gioielli? Abiti? Scarpe? Borse? Gadget? Videogiochi? Oggetti da collezione? Quando si acquistano pacchi smarriti, non si sa mai cosa si riceverà: ogni unboxing è una nuova avventura! Che ne dici di una vera e propria caccia al tesoro? Ordina un pacco smarrito nello shop online o visita uno dei nostri pop-up store".

Ogni anno in Europa, ricorda King Colis, vengono smarriti milioni di pacchi ordinati via internet, che vengono persi per diversi motivi, ma spesso a causa di informazioni sbagliate sull'indirizzo. "In precedenza, una volta rimborsati i destinatari, questi pacchi non consegnati venivano distrutti dalle piattaforme logistiche responsabili del trasporto… Ma con King Colis, lo spreco è finito! ​Recuperando i pacchi smarriti da queste piattaforme, diamo loro una nuova vita e facciamo parte di un approccio eco-responsabile che incoraggia l'economia circolare e contribuisce a ridurre l'impronta di carbonio causata dai rifiuti. Non male, eh?".