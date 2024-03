Ottantenne cerca di sventare un furto a casa della figlia, il ladro gli sferra un pugno in faccia Sul posto, in via Giacomo Laurenzani, quartiere Torre Angela, sono arrivate alcune volanti della polizia, con gli agenti che hanno prestato assistenza all’anziano e si sono messi subito alla ricerca dei ladri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Cerca di sventare un furto nell'appartamento della figlia e rimedia un pungo sul volto dal ladro. L'uomo, un anziano di 80 anni, è rimasto ferito, ma per fortuna è riuscito ad andare da solo al pronto soccorso per le cure ed è stato dimesso dall'ospedale in buone condizioni di salute.

Il tentato furto è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 1 marzo, in un appartamento in zona Torre Angela, periferia Est di Roma. Intorno alle 20.40, l'anziano ha sentito alcuni strani rumori provenire dall'abitazione al piano di sotto, di proprietà della figlia, e si è insospettito, dal momento che sapeva che a casa non c'era nessuno. È entrato all'interno dell'appartamento e si è trovato di fronte due persone. Uno dei ladri lo ha colpito con un pugno in faccia e lo ha stordito e così i malviventi sono riusciti a scappare facendo perdere le loro tracce, dopo aver rubato oggetti di valore per circa 4 mila euro.

Sul posto, in via Giacomo Laurenzani, quartiere Torre Angela, sono arrivate alcune volanti della polizia, con gli agenti che hanno prestato assistenza all'anziano e si sono messi subito alla ricerca dei ladri. Per il momento, però, i malviventi non sono stati ancora rintracciati dalle forze dell'ordine.

Sempre a Roma nelle prime ore della mattinata di oggi, sabato 2 marzo, due rapinatori hanno messo a segno un colpo in una gioielleria di viale Eritrea. La polizia è riuscita per fortuna a recuperare parte del bottino e lo scooter utilizzato per la fuga dai ladri. Sono ancora in corso, tuttavia, le indagini per risalire ai responsabili della rapina.