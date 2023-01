Ostia, trovato morto un senza tetto nella pineta: a Roma è il terzo in pochi giorni Trovato il corpo senza di vita di un uomo senza fissa dimora nella pineta di Castel Fusano: è il terzo rinvenuto in pochi giorni nella capitale.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 gennaio 2023: il corpo di una persona senza fissa dimora è stato rinvenuto senza vita all'interno della pineta di Castel Fusano, ad Ostia. A ritrovarlo è stato un passante che stava camminando nella zona insieme al suo cane. Non appena scoperto che si trattava di un cadavere ha subito allertato le forze dell'ordine: sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Ostia con il medico legale che non ha riscontrato segni di violenza sul corpo dell'uomo.

Secondo le prima verifiche, come si legge da una carta della Caritas di cui è stato trovato in possesso, si tratterebbe di un uomo di circa 67 anni che da diverso tempo viveva in un rifugio di fortuna all'interno della pineta. Da mesi si muoveva con le stampelle, in gravi condizioni di salute. Non si esclude, però, che possa trattarsi di ipotermia. Adesso la salma si trova al policlinico di Tor Vergata dove si terrà l'autopsia che è già stata disposta.

È il terzo senza tetto morto in pochi giorni

Si tratta della terza persona senza fissa dimora trovata priva di vita in pochi giorni. Nelle mattinate di lunedì e martedì, infatti, altri due corpi senza vita sono stati trovati nelle vie della capitale dove, soprattutto negli ultimi giorni, l'abbassamento delle temperature sta facendo registrare freddo rigido.

Il primo è stato rinvenuto nella mattina di lunedì, a Spinaceto, mentre il secondo il giorno successivo in piazza di Porta Maggiore, dove lo hanno ritrovato alcuni tassisti prima del turno di lavoro: su entrambi i casi sta continuando ad indagare la polizia. Fra le ipotesi prese in considerazione, però, è che possa essere stato il freddo a stroncare le loro vite.