Orlandi, oggi si decide su commissione d’inchiesta. La famiglia: “Ci appelliamo a coscienza senatori” Oggi in Senato si decide sull’istituzione della commissione d’inchiesta in merito alla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. L’appello della famiglia.

A cura di Natascia Grbic

"La famiglia Orlandi si appella alla coscienza di ciascun senatore della Repubblica affinché si persegua la massima chiarezza e trasparenza rispetto alla vicenda di Emanuela Orlandi e a tutto quanto a questo caso possa essere correlato". Lo ha dichiarato la famiglia della 15enne scomparsa nel 1983 in una nota diffusa dall'avvocata Laura Sgrò in vista della decisione e del voto sugli emendamenti in merito alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

"L'italia tutta merita oggi il segnale che è finalmente finito il tempo in cui non si cerca la verità. Il Parlamento, con l'istituzione di una commissione d'inchiesta, non potrà che essere determinante", conclude la nota.

La commissione sulla scomparsa di Orlandi e Gregori ha subito numerosi stop nelle ultime settimane soprattutto per l'opposizione del centrodestra. Una settimana fa il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo ha chiesto una proroga di due settimane, ma le polemiche scaturite dalla sua richiesta hanno fatto sì che si potesse slittare di una sola settimana.

Il freno da parte del centrodestra è arrivato dopo le parole di Pietro Orlandi su alcuni audio diffusi su Papa Wojtyla, in cui si diceva che la sera usciva di nascosto. "Quella cosa che Wojtyla uscisse di nascosto la sera era una frase che dicevano tutti quanti – ha dichiarato Orlandi a Verissimo – Io non ho offeso nessuno e per questo non mi sono mai scusato. Ho riportato le parole di un audio, non mie, in cui si fanno dichiarazioni pesanti su Papa Wojtyla e sulla questione di Emanuela. Ho ritenuto opportuno farle ascoltare al promotore di giustizia affinché sentano questa persona”.