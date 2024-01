Operaio schiacciato da una gru, si chiamava Edoardo Serafini: indagato il datore di lavoro Disposta l’autopsia e attivate le indagini per omicidio colposo: la decisione, presa dal pm della Procura di Civitavecchia. L’operaio morto nell’incidente, Edoardo Serafini, aveva 29 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Edoardo Serafini, l'operaio di 29 anni morto dopo essere stato schiacciato da una gru.

Edoardo Serafini lavorava come operaio per un'azienda agricola di Fiumicino, aveva 29 anni. Mercoledì scorso si trovava al lavoro quando è morto schiacciato dalla gru su cui stava intervenendo per una manutenzione: il mezzo agricolo era legato con dei cavi che, all'improvviso, hanno ceduto. E lo ha schiacciato. Per quanto avvenuto la pm della Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: indagati il datore di lavoro del giovane operaio, l'amministratore delegato sessantatreenne di una fra le più grandi aziende agricole e zootecniche italiane, appartenente al gruppo Benetton. Disposta l'autopsia sul corpo del ragazzo.

L'apertura del fascicolo sulla morte di Edoardo Serafini

Quella dell'apertura delle indagini, dopo l'incidente mortale sul lavoro, si tratta di un atto dovuto e permette di svolgere tutti gli accertamenti tecnici necessari. Nel frattempo si attendono risposte anche dall'autopsia sul corpo del ventinovenne che sarà svolta d auno dei periti messi a disposizione dello studio legale che assiste la famiglia del giovane, Studio3A-Valore S.p.A..

Per chiarire le cause e le modalità della morte: l'auspicio è che si possa chiarire qualche ulteriore aspetto sulla dinamica dell'incidente per cercare di accertare una correlazione con eventuali violazioni di norme antifortunistiche.

L'incidente lo scorso 24 gennaio

Serafini stava lavorando alla manutenzione di una gru, a Maccarese, sul litorale romano, nel comune di Fiumicino, quando è stato schiacciato dal mezzo. Erano le 14.30 del 24 gennaio scorso. All'improvviso una parte del macchinario, quella laterale, si sarebbe staccata, colpendolo. Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori del personale del 118. Per il giovane operaio, però, non c'è stato niente da fare. Troppo gravi i politraumi riportati, il ragazzo è morto sul colpo. Oltre al personale del soccorso sanitario, sono arrivati anche i carabinieri della vicina stazione di Fregene e gli ispettori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sugli Ambienti di Lavoro della Asl Roma 3.

Chi era Edoardo Serafini

Edoardo Serafini aveva 29 anni, si era diplomato all'istituto tecnico agrario "Garibaldi" di Roma e aveva svolto corsi di specializzazione in Europa. Esperto di trattori e mezzi agricoli, era regolarmente assunto dalla società come operaio tecnico altamente specializzato. Non appena appreso della sua morte, hanno manifestato il loro cordoglio anche il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini e il segretario generale della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli.