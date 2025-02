video suggerito

Omicidio Willy Monteiro Duarte, ergastolo per i fratelli Bianchi: sentenza rinviata I giudici della Corte d'Appello hanno rimandato la decisione sulla sentenza nei confronti di Marco e Gabriele Bianchi al 14 marzo. Sono accusati dell'omicidio volontario di Willy Monteiro Duarte.

A cura di Natascia Grbic

È stata rinviata la sentenza bis della Corte d'Appello di Frosinone nei confronti dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi. La pena per i due ragazzi, accusati dell'omicidio volontario di Willy Monteiro Duarte, sarà comunicata dai giudici il 14 marzo alle 9.30.

La sentenza ribaltata dalla Cassazione

La Cassazione aveva rinviato il processo alla Corte d'Appello chiedendo di rivedere la parte della sentenza relativa alle attenuanti, giudicate dagli ermellini fortemente ‘carenti', una "analisi monca", viziata da una "contraddittorietà interna". La prima Corte d'Assise aveva condannato Marco e Gabriele Bianchi all'ergastolo, decisione poi ribaltata dai giudici in secondo grado, che avevano parlato di ‘dolo eventuale', ossia senza l'intenzione di uccidere, condannandoli a ventiquattro anni. Per Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, invece, sono state confermate le condanne comminate in primo grado rispettivamente a ventuno e ventitré anni di carcere.

Il pubblico ministero aveva chiesto l'ergastolo per entrambi i fratelli: secondo la ricostruzione della procura Gabriele Bianchi avrebbe dato un violento calcio al petto a Willy Monteiro, seguito poi da Marco Bianchi che avrebbe continuato a colpirlo. Entrambi i ragazzi, noti ad Artena per la loro personalità violenta e prevaricatrice, erano campioni di MMA: conoscono quindi molto bene le arti marziali, sanno come e dove colpire, e saprebbero anche come uccidere. Per questo per loro è stato chiesto l'ergastolo dalla pubblica accusa. "I fratelli Bianchi – spiegano i pm – erano consapevoli delle conseguenze dei loro colpi, estremamente violenti, inferti con tecniche di lotta Mma contro punti vitali, su un corpo particolarmente esile come quello di Willy". Il ragazzo avrebbe quindi ricevuto "almeno due colpi potenzialmente mortali, dopo il primo colpo riesce ad alzarsi ma nuovamente viene colpito ancora per 40-50 secondi ‘di follia"‘.

L'omicidio di Willy Monteiro a Colleferro

Marco e Gabriele Bianchi, conosciuti anche come ‘i gemelli di Artena', sono accusati di aver ucciso a calci e pugni il 21enne Willy Monteiro Duarte. Il ragazzo aveva cercato di aiutare un amico in difficoltà durante un pestaggio a opera di Mario Pincarelli e Francesco Belleggia quando è stato raggiunto da diversi colpi che lo hanno gettato a terra. Il ragazzo, colpito in modo violento dai picchiatori, è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni interne riportate nell'aggressione. A nulla è valso l'intervento dell'ambulanza: il 21enne è morto senza più riprendere conoscenza. Dall'autopsia è emerso che i colpi erano stati talmente violente che il giovane non aveva più un organo non danneggiato.