Omicidio Serena Mollicone: mercoledì Franco Mottola parlerà per la prima volta dopo 21 anni L’ex maresciallo dei carabinieri accusato di omicidio volontario renderà dichiarazioni spontanee al processo per l’uccisione di Serena Mollicone.

A cura di Natascia Grbic

L'ex maresciallo Franco Mottola parlerà per la prima volta mercoledì nel processo che lo vede imputato per l'omicidio di Serena Mollicone. Lo ha annunciato il suo pool di legali, specificando che si tratterà di dichiarazioni spontanee. "Anna Maria Mottola è stata esaminata ed ha risposto in maniera esaustiva ed esauriente. Si è proclamata innocente, così come la sua famiglia – le parole del criminologo Carmelo Lavorino, portavoce del team di avvocati della famiglia – E così aveva fatto nella precedente udienza Marco Mottola. Mercoledì, invece, il maresciallo che ha avuto ultimamente problemi di salute rilascerà dichiarazioni spontanee esaustive, che andranno a coprire tutta una serie di interrogativi".

Anna Maria Mottola conferma la versione dei figlio

Lo scorso 13 maggio ha deposto in tribunale Anna Maria Mottola, moglie del maresciallo e madre di Marco, colui che Serena avrebbe accusato di spacciare stupefacenti. "Serena non è mai entrata in caserma, non siamo stati noi ad ucciderla – ha risposto al suo avvocato, Mauro Marsella – Lei e mio figlio frequentavano la stessa comitiva di amici alle medie e Marco andava a ripetizione di francese da suo padre. Spesso lei e gli altri ragazzi del gruppo venivano negli alloggi della vecchia caserma, ma mai in quella nuova. Poi, col passare degli anni, lei e mio figlio si sono persi un po' di vista. Se n'è parlato troppo in televisione, siamo innocenti". La donna ha confermato la versione del figlio. Anche Marco Mottola ha sostenuto che Serena Mollicone non è mai stata nella caserma di Arce.