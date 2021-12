Oggi presentazione di Roma per Expo 2030, Draghi indica Gualtieri commissario per il Giubileo Roma nei prossimi anni sarà sotto ai riflettori del Mondo intero per i grandi eventi di Expo 2030 e Giubileo 2025. Oggi la presentazione della candidatura ufficiale. Draghi ha indicato Gualtieri commissario del Giubileo.

A cura di Alessia Rabbai

Expo 2030 e Giubileo 2025 a Roma. Sono questi grandi i temi sul tavolo del Campidoglio, sui quali insieme al Governo punta al rilancio della Capitale in Italia e nel Mondo. La presentazione della candidatura ufficiale all'Expo 2030 si è svolta oggi, martedì 14 dicembre, davanti all'Assemblea generale del Bureau International des Expositions (Bie), alla presenza del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il sindaco Roberto Gualtieri, il presidente del Comitato di candidatura Giampiero Massolo, e il direttore generale del Comitato Giuseppe Scognamiglio. Roma per vestirsi a nuovo in vista degli appuntamenti che nei prossimi anni la vedranno sotto ai riflettori del Mondo intero riceverà finanziamenti. Saranno infatti 425 milioni di euro i soldi che verranno sbloccati per la manutenzione delle metropolitane e, più in generale, destinati al miglioramento delle infrastrutture dei trasporti pubblici.

Draghi nomina Gualtieri commissario per il Giubileo 2025

Il premier Mario Draghi in un incontro a Palazzo Chigi ha indicato il sindaco Gualtieri come commissario per il Giubileo 2025. La società appaltante sarà una società pubblica, che è stata istituita, così come per l'occasione è stato predisposto un comitato di controllo formato da rappresentanti del Governo, della Santa Sede, della Regione Lazio e del Campidoglio. A metà novembre scorso Papa Francesco ha ricevuto Gualtieri, per un incontro riguardante proprio il Giubileo. Sul fronte religioso se ne occuperà monsignor Rino Fisichella, mentre al Comune spetta ciò che riguarda ricevere i finanziamenti per prepararre la città ad ospitare milioni tra fedeli e turisti provenienti da ogni parte del Mondo, in termini di servizi e infrastrutture.