Oggi la gara podistica Roma Urbs Mundi 2023: il percorso, le strade chiuse e i bus deviati Previste tremila persone in uno degli eventi di running più importanti della Capitale: a partire dalle ore 6 e per tutta la mattinata ci saranno limitazioni e chiusure stradali per agevolare lo svolgimento delle gare, una competitiva di 15 chilometri e una non competitiva di 10 chilometri.

A cura di Simone Matteis

Fonte: sito Roma Urbs Mundi

Prenderà il via questa mattina la 22^ edizione di Roma Urbs Mundi 2023, uno dei principali eventi di running della Capitale: prevista una gara podistica competitiva di 15 chilometri e una gara non competitiva di 10 chilometri che attraverseranno con circa tremila persone le strade del centro città. Le due gare partiranno rispettivamente alle 8.30 e alle 9.00 in viale Terme di Caracalla, ma per consentire il regolare svolgimento della manifestazione a partire dalle ore 6 entreranno in vigore alcune chiusure e limitazioni al traffico lungo le strade interessate dal percorso, mentre per quanto riguarda il trasporto pubblico, per l'occasione 33 linee di bus saranno deviate o limitate.

Roma Urbis Mundi 2023, gli orari delle gare domenica 15 ottobre

I partecipanti alle gare sono attesi a partire dalle 7.30 in largo Vittime del Terrorismo, dove fino alle 8.00 potranno ritirare il pettorale. Definiti gli ultimi dettagli tecnici, è il momento di partire! La gara podistica competitiva della lunghezza di 15 chilometri partirà alle 8.30, quella non competitiva invece partirà mezz'ora dopo, alle 9.

L'arrivo delle due corse è previsto nello stadio Martellini, a due passi dal complesso delle Terme di Caracalla: qui avverrà la premiazione dei vincitori e sarà allestito anche il villaggio della Longevity Run, dove poter effettuare screening e check-up gratuiti a cura del Policlinico Gemelli oltre a una serie di attività finalizzate a promuovere il benessere, dal pilates alla pratica del mindfulness.

Il percorso della 15km

La gara competitiva, della lunghezza di 15 chilometri e rivolta a tutti, prenderà il via alle 8.30 da Viale delle Terme di Caracalla e porterà i partecipanti a correre attraverso alcuni degli scenari più belli della Capitale: Piramide Cestia, Circo Massimo, largo Argentina, piazza Navona, Ara Pacis e piazza del Popolo, da dove i corridori faranno un "dietrofront" verso via del Corso, Piazza di Spagna, il traforo del Quirinale e quindi nuovamente in piazza Venezia, per proseguire lungo via dei Fori Imperiali in direzione del Colosseo e poi terminare la corsa nello stadio Nando Martellini.

Il percorso della 10km

Distanza ridotta ma spettacolo ugualmente assicurato per la gara non competitiva, della lunghezza di 10 chilometri: il percorso prende il via al Circo Massimo e, senza scendere fino all'Ostiense, seguirà lo stesso tragitto della gara competitiva, dirigendosi verso piazza Venezia da dove virerà prima a sinistra in direzione di largo Argentina e piazza Navona, quindi all'altezza di piazza del Popolo riscenderà lungo via del Corso facendo tappa a piazza di Spagna e al Quirinale, rientrando infine davanti all'Altare della Patria da dove proseguirà di fianco ai Fori e all'Anfiteatro Flavio prima di concludersi nello stadio Martellini.

Le strade chiuse e i bus deviati oggi a Roma

In vista delle due gare che si svolgeranno nel centro di Roma dalle 8.30 alle 10.30 circa, sono previste chiusure al traffico e limitazioni lungo le strade interessate dai percorsi per consentire gli allestimenti: dalle ore 6.00 verrà chiuso viale delle Terme di Caracalla, prima la corsia laterale destra in direzione di piazzale Numa Pompilio e poi, dalle 6.30, anche la corsia centrale.

Dalle ore 8.00 sono previste tutte le altre chiusure lungo tutto il percorso della manifestazione, che interesseranno via Baccelli, Porta Capena, viale Aventino, Piramide, via di San Gregorio, via dei Fori Imperiali, via Cavour, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio, corso Rinascimento, via Zanardelli, via di Monte Brianzo, via di Ripetta, via del Corso, via dei Due Macelli, via del Traforo, via Milano, via Nazionale.

Previste deviazioni o limitazioni per 33 linee di bus: H, 3NAV, 23, 30, 40, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 715, 716, 792, 916F e C3.