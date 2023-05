Notte dei Musei 2023 a Roma: il programma degli eventi e quali visitare a 1 euro Ingresso dalle 20 alle 2 al costo simbolico di un euro (o gratis): è questa la Notte dei Musei che torna sabato 13 maggio 2023 a Roma e in tutta Europa. Porte aperte nei luoghi della cultura della capitale: ecco quali visitare.

A cura di Beatrice Tominic

Porte aperte in notturna nei musei romani e d'Italia per questo sabato 13 maggio 2023, in cui è stata organizzata la notte europea dei musei: dalle ore 20 alle ore 2, sarà possibile visitare luoghi d'arte e di cultura a Roma pagando soltanto un euro (o entrando gratuitamente). Aderiscono all'evento, non soltanto tutti i musei civici della capitale, ma anche i siti gestiti dalla Soprintendenza capitolina e dal Ministero della Cultura. Non solo, con l'appuntamento della notte al museo, torna ad aprire le sue porte al pubblico anche la Camera con l'iniziativa "Montecitorio a porte aperte". Attenzioni, però: per molti di questi appuntamento è richiesta la prenotazione.

Oltre alle visite, però, i musei ospitano anche eventi ed iniziative, visite guidate, concerti, letture notturne e performance teatrali: scopriamone alcuni e vediamo quali sono i musei che aprono le loro porte a visitatori e cittadini nella sera di sabato 13 maggio.

Notte dei Musei 2023 a Roma, l'elenco dei musei aperti a 1 euro

Come anticipato, la lista dei musei e dei siti archeologici di Roma che aderiscono all'iniziativa è davvero molto corposa.

Fra i Musei Civici che aderiscono, dove l'ingresso è previsto al costo di un euro (gratis con la tessera Mic):

Musei Capitolini,

Centrale Montemartini,

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali,

Museo dell’Ara Pacis,

Museo di Roma,

Museo Napoleonico,

Museo di Roma in Trastevere,

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese,

Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca),

Museo delle Mura,

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese,

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco,

Museo Civico di Zoologia,

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina,

Galleria d’Arte Moderna,

Museo di Casal de’ Pazzi.

I siti visitabili gestiti dalla Soprintendenza, tutti al costo simbolico di un euro, invece, sono:

Villa di Livia (dalle 18 alle 21 con ultimo ingresso alle 20),

l’Arco di Malborghetto (dalle 19 alle 22 con ultimo ingresso alle 21.30),

il Mitreo Barberini (dalle 18 alle 21 con ultimo ingresso alle 20),

il Drugstore Museum (dalle 19 alle 22 con ultimo ingresso alle ore 21),

il Tempio di Minerva Medica (dalle 18 alle 21 con ultimo ingresso alle ore 20),

le Terme di Caracalla (dalle 20 alle 23 con ultimo ingresso alle ore 22),

Mitreo Barberini: Misterioso Mitra (dalle 21 alle 24 con ultimo ingresso alle ore 23).

Le Terme di Caracalla al crepuscolo.

Chiudono l'elenco quelli gestiti direttamente dal Ministero della Cultura. Per consultare l'elenco completo, è possibile visitare l'apposito sito e poi scegliere l'opzione sulla regione Lazio per visionare i centri che aderiscono nella nostra regione. In particolare a Roma sono aperti alla cittadinanza:

Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Museo nazionale archeologico Cerite,

Museo archeologico nazionale di Civitavecchia,

MuGA a Mentana, sia il Museo Garibaldino che Museo Civico Archeologico di Mentana e dell’Agro Nomentano,

Museo delle navi romane di Nemi,

Museo archeologico nazionale Prenestino, Santuario della Fortuna Primigenia e Complesso degli edifici del foro di Praeneste a Palestrina,

Museo nazionale degli strumenti musicali,

Parco archeologica di Ostia antica – Castello Giulio II,

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia,

Parco Archeologico dell'Appia antica – Tratto demaniale della via Appia con annessi monumenti e mausolei,

Galleria Borghese,

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Museo nazionale del Palazzo di Venezia,

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo,

Pantheon,

Galleria Spada,

Museo nazionale romano – Palazzo Altemps,

Villa Adriana e Villa d'Este – Santuario di Ercole Vincitore.

Oltre a questi luoghi, porte aperta alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, ma anche nei poli museali delle università, dalla Sapienza alla Lumsa, da Luiss a Ecampus e Link Campus. Non ultimi anche gli istituti di cultura, le accademie e le ambasciate, come l'Accademia di Francia, quella di Egitto, quella della Romania, di Ungheria e Americana, ma anche l'Istituto Cervantes, la Casa Argentina en Roma. Fra gli altri spazi espositivi, eventi organizzati anche al Mattatoio, al Maxxi, al Macro, a Palazzo Cipolla e alla WeGil con ingresso, anche in questo caso, a solo un euro.

Il programma degli eventi per la Notte dei Musei 2023 a Roma

Molti dei luoghi appena elencati, oltre ad aprirsi gratuitamente o con il pagamento simbolico, come anticipato in apertura, ospitano iniziative artistiche e culturali. Fra queste, ad esempio, l'evento organizzato all'Ara Pacis, che comprende un'esibizione di danza, design e moda con il monumento sullo sfondo. Mentre poco distante, all'Auditorium di via Ripetta, Maria Rosaria Omaggio racconta, insieme a Grazia Di Michele, Italo Calvino nel centenario della sua nascita.

Molti i diversi concerti, dallo stile più moderno al quartetto d'archi in scena ai Musei Capitolini, mentre alla Centrale di Montemartini va in scena la performance Welcome to my funeral. Tamburi giapponesi e "ritmi e miti dalle origini" al Museo di Casal de' Pazzi. Tutti gli altri eventi, infine, sono visitabili sfogliando il programma dedicato.