Nonno cade in un dirupo, il nipote dà l'allarme ma lo ritrovano morto Tragedia a Zagarolo, dove un 66enne è caduto in un dirupo ed è morto. A dare l'allarme il nipote non vedendolo più rientrare a casa. Ieri un anziano si è perso nel parco di Marturanum a Barbarano Romano, ma è stato ritrovato.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di sessantasei anni è morto dopo essere caduto in un dirupo. È successo nel territorio del Comune di Zagarolo, in provincia di Roma. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare se non accertarne il decesso. A dare l'allarme è stato suo nipote, non vedendo più il nonno rientrare a casa. Preoccupato per la sua assenza, ha chiesto aiuto ai carabinieri denunciandone la scomparsa. Ai militari ha raccontato appunto che suo nonno era uscito per andare a fare una passeggiata e di non averlo più visto né di essere riuscito a mettersi in contatto con lui.

L'anziano trovato morto in un dirupo

Il ragazzo ha temuto subito che fosse accaduto qualcosa di brutto a suo nonno, che si fosse perso senza riuscire a trovare la strada di casa. I militari della stazione locale hanno raccolto le informazioni, dato il via alle ricerche e allertato il personale sanitario. Ogni speranza di ritrovarlo vivo si è infranta quando i soccorritori hanno scorto una sagoma umana in un dirupo. Era il sessantaseienne e purtroppo non c'era più nulla da fare per salvargli la vita. I soccorritori hanno recuperato il corpo ed è stato constatato il decesso, avvenuto presumibilmente alle ferite e ai traumi riportati a seguito della caduta.

Ieri le ricerche di un anziano ritrovato nel Parco di Marturanum

Se quella di Zagarolo è stata una tragedia, con lieto fine si sono invece concluse le ricerche di un anziano, che era scomparso nel Parco regionale di Marturanum a Barbarano Romano, nel Viterbese. Dell'uomo non si avevano notizie dall'ora di pranzo di domenica 4 febbraio, mentre era impegnato in un'escursione. Per alcune ore si è temuto il peggio, ma fortunatamente è stato ritrovato, sta bene e ha potuto riabbracciare i propri cari. Sulle sue tracce c'erano le forze dell'ordine insieme agli operatori del soccorso alpino-speleologico del Lazio.