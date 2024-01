Non si ferma all’alt e parte l’inseguimento: il furgone si ribalta e un 40enne viene arrestato Un 40enne è finito in manette ed il giudice ne ha convalidato l’arresto, per resistenza a pubblico ufficiale. Non si è fermato all’alt e ne è nato un inseguimento, il furgone si è ribaltato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un inseguimento nella notte nel Frusinate ha portato al ribaltamento di un furgone e ad un arresto. I fatti si sono verificati tra sabato 6 e domenica 6 gennaio intorno alla mezzanotte. Ad essere arrestato è un uomo di quarant'anni, pregiudicato e presunto autore di furti in appartamenti e negozi, che ha forzato il posto di blocco della polizia. Secondo le informazioni apprese gli agenti erano in strada per dei controlli alle auto di passaggio, quando hanno notato un furgone sospetto arrivare e hanno "alzato la paletta". Durante le settimane in concomitanza delle festività natalizie sono infatti aumentati i controlli sul territorio delle forze dell'ordine a seguito dei furti in abitazioni e negozi.

L'uomo che era al volante vedendo i poliziotti però non si è fermato all'alt, ma ha premuto il piede sull'acceleratore e ha proseguito il tragitto, forzando il posto di blocco. Gli agenti sono saliti nell'auto di servizio e ne è nato un inseguimento. giunti in via Tiburtina il quarantenne inseguito ha perso il controllo del furgone, ha sbandato e si è ribatato al centro della carreggiata. Fortunatamente in quel momento non stavano passando altri veicoli e non è rimasto ferito nessuno.

I poliziotti sono scesi dalla macchina e l'hanno raggiunto, fermandolo. Lo hanno perquisito e all'interno del veicolo, che è risultato rubato, c'erano gli strumenti comunemente utilizzati per mettere a segno i furti. Portato in questura è stato identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di arnesi. Il giudice ne ha poi convalidato l'arresto e il quarantenne è finito in carcere.