Non risponde da ore, 47enne trovata morta nella sua camera d’albergo: indagini in corso La donna, una 47enne transessuale di origini sudamericane, è stata trovata morta nella sua camera d’albergo. L’allarme è stato dato dai dipendenti, che non la sentivano da ore.

A cura di Natascia Grbic

Una donna transessuale è stata trovata morta nella sua camera d'albergo a Marina di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. Si tratta di una 47enne di origini sudamericane la cui identità non è stata resa ancora nota. Sul decesso indagano i carabinieri della stazione Marina di Ardea, il nucleo radiomobile della compagnia di Anzio e il nucleo investigativo di Frascati.

Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi. Sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza, ma allo stesso tempo il decesso non sarebbe avvenuto per cause naturali. Per questo il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo della 47enne, in modo da accertare le cause della morte e – nel caso – procedere per un eventuale reato.

A dare l'allarme sono stati i lavoratori dell'albergo, che non erano più riusciti a mettersi in contatto con la donna. Dalla sera prima era chiusa in camera: alle 15 del giorno dopo, non riuscendo in alcun modo a contattarla, hanno chiamato il 112 e chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari del 118. Giunti sul posto, hanno aperto la porta e si sono trovati davanti la tragica scena: la 47enne era morta probabilmente da ore, e per lei non c'è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

A quanto si apprende, la donna era un'ospite fissa della struttura e prendeva sempre la stessa camera in affitto, a lei riservata. Cosa sia accaduto, è al momento ancora avvolto nel mistero. Sarà l'autopsia a chiarire cos'è successo e come mai la donna – che non sembrava aver dato segni di malessere – sia deceduta così all'improvviso.