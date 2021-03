"L'accordo programmatico con il M5s nasce alla luce del sole, anche dopo mesi di dura opposizione da parte loro alla maggioranza uscita dalle urne. Ma in questi anni il dialogo in Aula non è mai mancato. Cambia così il quadro politico che si era determinato alle elezioni del 2018. Credo l'esito sia un Lazio più stabile". Lo ha dichiarato questa mattina il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa per presentare l'ingresso in giunta di Roberta Lombardi e Valentina Corrado. La prima è ora assessora alla Transizione ecologica, mentre alla seconda va la delega al Turismo. "Nella nuova giunta entrano Roberta Lombardi, che si occuperà di una serie di deleghe strategiche, la Transizione ecologica e digitale. E poi Valentina Corrado, che da anni fa opposizione al sottoscritto, con schiettezza, a segnalare le cose che non vanno ma anche attraverso il dialogo, a lei andrà la delega del rilancio del settore turistico e degli enti locali".

Lombardi: "Non abbiamo un pianeta B"

La nuova giunta così delineata dal presidente Nicola Zingaretti governerà per i prossimi due anni. Un accorso, quello tra Pd e M5s, che era nell'aria da un po' di tempo e che – come anticipato da Fanpage.it– è diventato realtà già ieri sera. "Anche nel Lazio la Transizione Ecologica deve guardare al 2050: ogni decisione presente è giusta ora solo se lo sarà anche per le generazioni future – ha dichiarato la neo assessora Lombardi – ‘Non abbiamo un Pianeta B‘: è lo slogan che rende bene l'idea del rischio a cui andiamo incontro, quando parliamo di crisi climatica e ambientale". E ancora: "Anche nel Lazio, quindi, l'obiettivo deve essere la totale decarbonizzazione al 2050, che vuol dire in primis riconversione in chiave ecologica delle filiere produttive esistenti, salvaguardando e valorizzando le eccellenze dei nostri comparti". E sono proprio l'ambiente e la sostenibilità le due chiavi su cui si fondal'accordo alla Regione tra Pd e M5s.

Il nuovo assetto della giunta regionale

All'interno della giunta, anche la dottoressa D'Ercole, direttrice generale della Regione. "Ci sono modifiche – ha continuato Zingaretti – una riguarda il nostro vicepresidente Leodori, al quale andranno le deleghe al bilancio, al demanio e ai rapporti istituzionali, Di Berardino anche con delega al personale, Onorati alle pari opportunità, Troncarelli anche delega a beni comuni e Orneli, cui tornano le deleghe all'Università e alla conoscenza. È un riassetto generale della giunta che si riafforza per prossimi due anni".