Nicola Piovani è il nuovo direttore artistico del Globe Theatre dopo Gigi Proietti Riparte la stagione teatrale del Globe Theatre di Villa Borghese. Oltre alle tante novità, è stato presentato anche il nuovo direttore artistico, dopo lo storico Gigi Proietti: si tratta di Nicola Piovani.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dalle pagine Facebook "Nicola Piovani" e "Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti"

È stata annunciata la stagione teatrale del 2022 del Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, il teatro che si trova a Villa Borghese e che trae ispirazione dall'omonimo situato a Londra dove si esibiva la compagnia di William Shakespeare. Nel corso della conferenza stampa per presentare gli spettacoli della prossima stagione è stato annunciato anche il nuovo direttore artistico del Globe Theatre, Nicola Piovani.

Per le figlie dell'attore romano, Susanna e Carlotta Proietti, il Maestro sarebbe stata l'unica scelta efficace: "Probabilmente è l'unica personalità oggi davvero in grado di raccogliere i frutti di una direzione artistica poliedrica come quella di Gigi Proietti e farla fiorire al meglio, rispettando la linea", hanno infatti spiegato le due.

Il Globe Theatre di Gigi Proietti

Il Globe Theatre, intitolato a Gigi Proietti a partire dal giorno immediatamente successivo alla sua morte, il 3 novembre 2020, è nato nel 2003, inaugurato nell'anno del centenario di Villa Borghese. Il teatro, intitolato fin dall'inizio a Silvano Toti, mecenate e imprenditore, è nato da un'idea dello stesso Proietti: proprio lui ne è stato anche il direttore artistico per ben 17 anni fino al giorno della sua morte.

Adesso, a quasi due anni dalla sua scomparsa, il teatro torna a risplendere con tante novità. "Gigi Proietti continua a vivere in questo luogo magico che da 19 anni incanta il pubblico nel segno del teatro shakespeariano e che dallo scorso anno porta anche il suo nome, come segno di riconoscenza e gratitudine per l'amore di questo artista per la cultura e per la città di Roma", hanno scritto in una nota diffusa sui social dal Globe Theatre.

Gli spettacoli del Globe Theatre

Come in tutti questi anni, il Globe Theatre torna ad ospitare gli spettacoli classici della tradizione shakespeariana e del teatro elisabettiano. Oltre agli appuntamenti canonici, sono state organizzati i nuovi Globe Talks, una serie di appuntamenti per presentare i testi in scena durante la stagione oltre agli spettacoli per i più piccini, del ciclo "a teatro con mamma e papà."