Neve a Forca d’Acero, le immagini suggestive del paesaggio imbiancato vicino Roma

Il valico di Forca d’Acero innevato (Frame dal video di Snowhunter360)

Un paesaggio innevato che sembra uscito da una fiaba è quello che si può ammirare al valico di Forca d'Acero, al confine tra Lazio e Abruzzo. A circa 1.538 metri di altezza tra le province dell'Aquila e di Frosinone, collega i comuni di Opi e San Donato Val di Comino, come porta d'accesso al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. La neve è caduta nei giorni scorsi, imbiancando il paesaggio tra il 24 e il 25 dicembre, tra la Vigilia e Natale 2025, proprio come nei tradizionali film natalizi. A ricoprire il suolo sono stati tra circa 30 e 40 centimetri di neve.

Neve a Forca D'Acero

Immagini dalla webcam di Meteo Lazio su Forca d’Acero

Chi lo consce sa bene come il valico di Forca d'Acero sia particolarmente suggestivo, completamente immerso nella natura. Per chi lo percorre offre la vista di paesaggi spettacolari, specialmente durante il foliage autunnale e, come in questo caso, le nevicate invernali, quando tutto diventa bianco. Nei mesi più freddi infatti capita spesso di vedere in rete video che immortalano il suggestivo spettacolo della "Dama bianca". Il valico di Forca d'Acero è inoltre molto gettonato in ogni mese dell'anno per ciclismo ed escursioni.

Bianco Natale nel Lazio e vicino Roma

L’Appennino innevato (Foto di Meteo neve Roma e Castelli)

Nei giorni scorsi durante l'ondata di maltempo, che in occasione delle festività natalizie ha interessato l'Italia, è caduta la neve anche nel Lazio e vicino Roma, in varie località che hanno trascorso un "bianco Natale". Aria fredda portata da un vortice di bassa pressione infatti ha provocato un calo delle temperature.

Oltre al valico di Forca d'Acero la neve è caduta in altre zone della regione, tra le quali il Monte Terminillo nel Reatino, dove ieri c'erano 15 centimetri di neve; a Guadagnolo frazione di Capranica Prenestina in provincia di Roma, con fiocchi senza accumulo sotto i 1100 metri, dove però la neve si è sciolta rapidamente a causa dell'aumento successivo delle temperature; a Campocatino nel Frusinate, dove alla Vigilia di Natale ha nevicato intensamente e in altre zone. In generale nei giorni scorsi sull'Appennino ha nevicato oltre circa 1200 metri.