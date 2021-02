Sono cominciate questa mattina nel mega hub di Fiumicino, il più grande centro vaccinale d'Italia, le prime vaccinazioni anti Covid destinate alle forze dell'ordine con età inferiore a 55 anni. Alla fascia d'età 18-55 anni è infatti consigliato il vaccino AstraZeneca, con quelli Pfizer e Moderna che, per il momento, saranno invece destinati alla vaccinazione della popolazione anziana. Oggi sono previste a Fiumicino, nel centro allestito nel parcheggio di Lunga Sosta dell'aeroporto Leonardo da Vinci, 400 somministrazioni. Saranno nello specifico 200 per carabinieri, 100 per agenti di polizia e 100 per la guardia di finanzia. Inoltre, sempre a Fiumicino, saranno somministrate 600 dosi per il personale sanitario under 55. Nel nuovo centro vaccinale a Tor Cervara questo pomeriggio comincerà anche lì la campagna vaccinale per i poliziotti.

Ha dichiarato l'assessore D'Amato: "Tutto si sta svolgendo regolarmente e ho avuto modo, parlando con gli uomini della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, di verificare il livello di soddisfacimento rispetto alle operazioni di vaccinazione. Nei prossimi giorni provvederemo ad aumentare i numeri coerentemente con le dosi a nostra disposizione. Ritengo molto importante la pubblicazione sulla rivista scientifica ‘Lancet’ degli ultimi studi sull’efficacia del vaccino Astrazeneca, che con il richiamo arriva all’82% confermando così il potenziale di riduzione della trasmissione del virus. Auspico che alla luce di questi ulteriori approfondimenti scientifici e della posizione assunta dall’OMS, sia l’AIFA che il Ministero della Salute possano aggiornare la raccomandazione fino al limite dei 65 anni come avviene in Germania, consentendo così di non interrompere le fasce lavorative".

Zingaretti: "Nel Lazio 6 mega centri vaccinali"

Il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, ha spiegato che verranno aperti in totale sei mega hub: il primo a Fiumicino, il secondo all'Auditorium Parco della Musica, dove oggi si è recato il governatore, poi a Tor Cervara e alla nuvola di Fuksas. "Dico Grazie all'Auditorium parco della Musica, a chi lo sta gestendo, perché è diventato il cuore pulsante della cultura romana e non solo. In un momento buio come questo, collocare qui la campagna vaccinale nel cuore della Capitale è simbolo di rinascita e di riscossa. La battaglia noi la vogliamo vincere, la scelta di collocare i centri vaccinali qui, nei luoghi simboli della città significa dire ci stiamo riprendendo la Vita e il mostro territorio", ha dichiarato oggi Zingaretti. Il Lazio, ha proseguito il presidente, è la regione "che attualmente ha vaccinato il maggior numero di over 80, con oggi supereremo abbondantemente i 50mila, pari al 13% della popolazione target. Confidiamo, dosi permettendo, di concludere gli over 80 entro aprile e di proseguire il resto della pagina vaccinale".