Nel Lazio cure gratuite ai bambini che scappano dalla guerra in Ucraina I pediatri della FIMP Lazio insieme all’assessorato alla Sanità della Regione Lazio offrono assistenza sanitaria gratuita ai bambini rifugiati ucraini.

A cura di Natascia Grbic

I pediatri della FIMP Lazio insieme all'assessorato alla Sanità della Regione Lazio offrono assistenza sanitaria gratuita ai bambini rifugiati ucraini. Le visite potranno essere effettuate sia presso lo studio dei pediatri, sia presso i consultori delle Asl. "Abbiamo deciso di mettere a disposizione l’hub di Stazione Termini per una prima accoglienza delle persone che stanno fuggendo dalla guerra, l’intero sistema sanitario è allertato ed è importante questa sinergia con i pediatri perché la maggioranza delle persone da assistere sono donne con bambini – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Stiamo facendo tutto il possibile per offrire la migliore assistenza sanitaria possibile con un grande spirito di solidarietà".

Indicazioni per i pediatri che vogliono aderire all'iniziativa

"La recente guerra tra Ucraina e Russia ha già causato numerose vittime e messo in fuga tantissime persone – spiega la nota – Moltissimi sono i rifugiati che stanno arrivando anche in Italia e tra loro ci sono purtroppo anche tanti bambini, spaventati e che porteranno per sempre con sé il ricordo delle bombe, della fuga, del freddo e della paura". I pediatri che vogliono aderire all'iniziativa devono mandare una mail a pediatri.ucraina@gmail.com, indicando nome, cognome, indirizzo dello studio, orario dello studio, recapito telefonico, email. A quel punto sarà creato un elenco apposito, tramite il quale i pediatri saranno contattati non appena ce ne sarà bisogno. "Per l'effettuazione delle prescrizioni di farmaci e/o prestazioni sarà creato un apposito codice STP per l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri", continua la nota.