Nel Lazio confermata la stangata Irpef per il 2024, ma dal 2025 i cittadini pagheranno meno tasse A partire dal 2025 l’addizionale Irpef regionale verrà tagliata, grazie a un accordo siglato dalla Regione Lazio e dai sindacati, che prevede il rifinanziamento del cosiddetto ‘fondo taglia tasse’. Risparmi fino a 300 euro per i cittadini del Lazio.

A cura di Enrico Tata

Per i cittadini del Lazio arriva una buona notizia sulle tasse: nel 2024 i lavoratori con redditi fino a 35mila euro pagheranno più tasse di quelle che hanno pagato nel 2023. Ma a partire dal 2025 l'addizionale Irpef regionale verrà tagliata, grazie a un accordo siglato dalla Regione Lazio e dai sindacati, che prevede il rifinanziamento del cosiddetto ‘fondo taglia tasse'. Introdotto dalla giunta Zingaretti e non confermato dalla giunta Rocca per il 2024, tornerà in vigore a partire dal 2025.

In pratica l'accordo con i sindacati prevede una riduzione della pressione fiscale per i cittadini e le cittadine con redditi fino a 35mila euro, che non pagheranno il 3,33 per cento di addizionale regionale Irpef prevista nel Lazio, ma soltanto l'1,73 per cento, cioè il minimo stabilito dalla legge.

Questo consentirà un risparmio di oltre 300 euro sulle tasse per coloro che hanno un reddito di 35mila euro e di 150 euro per chi ha un reddito di circa 25mila euro. In altre parole, come detto, sarà rifinanziato, entro la metà di aprile 2024, il cosiddetto fondo taglia tasse, una misura che riguarda quasi due milioni di contribuenti nella nostra regione.

"Questo è un risultato importante frutto della nostra azione per cambiare le scelte sbagliate della Regione Lazio, che nella legge di bilancio del 2023 non aveva rifinanziato il fondo, e che è un primo passo per sostenere il potere d'acquisto e il reddito delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati del nostro territorio", ha spiegato in una nota il segretario generale della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola.

Esulta anche il Partito democratico, che aveva chiesto a più riprese alla giunta Rocca di reintrodurre il ‘taglia tasse'. Spiega Emanuela Droghei, vicepresidente Commissione Bilancio alla Pisana: "Grazie al lavoro fatto in queste ore e soprattutto su richiesta delle opposizioni, stanotte la giunta Rocca ha deciso di riaprire il tavolo di confronto con i sindacati sul tagliatasse, ovvero sui soldi da mettere a disposizione delle famiglie con reddito inferiore a 35 mila euro, per alleggerire la pressione fiscale regionale. Siamo molto molto orgogliosi di poter raccontare che è stato trovato un accordo e che il fondo sarà più che raddoppiato rispetto alla proposta scritta nel bilancio regionale. Avevamo ragione, per le cittadine e i cittadini della Regione Lazio si poteva fare di più. Adesso viglieremo che gli impegni vengano rispettati".

L'ok è arrivato nel corso della Commissione Bilancio, che ieri era chiamata a giudicare la legge di Stabilità regionale. Dopo uno stallo di diverse ore proprio sul ‘taglia tasse', si è arrivati a un accordo con i sindacati in extremis. Ancora una volta, il documento prevede, dall'1 gennaio 2025, l'eliminazione dell'addizionale del 1,60 per i redditi fino a 35 mila euro, attraverso l'azzeramento dell'aliquota per i redditi fino a 28 mila euro e in forma di riduzione fra i 28 e i 35 mila euro. Per fare questo, la Regione Lazio ha promesso di adeguare, entro il 15 aprile 2024, la consistenza del fondo per la riduzione fiscale, che attualmente è pari a 100 milioni di euro.

"Desidero ringraziare le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil per aver firmato questo pomeriggio l'accordo sulla riduzione della pressione fiscale per i cittadini e i lavoratori della Regione Lazio. Si tratta di un ulteriore sforzo economico, ottenuto grazie a un proficuo lavoro svolto dal presidente Francesco Rocca, dalla Giunta e dai consiglieri di maggioranza e opposizione in commissione Bilancio, che ha come scopo principale quello di dare ai cittadini del Lazio in maggiore difficoltà, la possibilità di guardare al futuro con maggiore fiducia", ha commentato l'assessore regionale al Bilancio, Giancarlo Righini.