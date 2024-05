video suggerito

Nel Lazio 9.700 assunzioni in sanità in due anni: piano investimenti da 466 milioni di euro Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha annunciato un piano sanità da 466 milioni di euro che permetterà di assumere a tempo indeterminato 9.700 persone in due anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha annunciato oggi pomeriggio ai sindacati il piano di assunzioni 2024 – 2025 per il Servizio sanitario regionale. Il progetto prevede l'assunzione a tempo indeterminato di 8.158 nuovi operatori, di cui 6.843 nel 2024 e 1.315 per il Giubileo 2025. Oltre a questo, saranno stabilizzati 1.541 precari prima della fine dell'anno. Un totale di 9.700 assunzioni in due anni, il 17% in più rispetto allo stato attuale, per un finanziamento da 466 milioni di euro.

"Un aumento vertiginoso per la sanità del Lazio – ha dichiarato Rocca – +17%, che riduce il precariato e abbraccia le nuove generazioni. Credo sia un bel segnale. Le assunzioni a tempo indeterminato consentiranno di eliminare le esternalizzazioni ed è destinato a dare una iniezione di energia al Servizio sanitario regionale importante". E ha poi aggiunto: "Parliamo di una sfida di civiltà rispetto alle avverse condizioni in cui oggi operano migliaia di operatori sanitari, tecnici e amministrativi, con l'unico obiettivo di prendersi cura di noi cittadini nel momento che siamo più deboli, fragili e spaventati".

Il piano di assunzioni per il Servizio sanitario regionale è stato accolto positivamente anche dei sindacati presenti all'incontro. "È un primo passo in avanti nella direzione che da oltre un anno abbiamo indicato all’amministrazione regionale per un vero rilancio del servizio sanitario regionale e che è frutto della mobilitazione sindacale", hanno dichiarato Natale Di Cola, Cgil, e Giancarlo Cenciarelli, Fp Cgil. "Accogliamo positivamente che si procederà con l’assunzione di oltre 1.600 unità del personale infermieristico, utilizzando il concorso già in essere della Asl Roma 2 e più di 600 amministrativi dalle graduatorie dei concorsi già espletati. Tra le figure professionali che saranno potenziate anche quella dei tecnici della prevenzione. Adesso sarà importante che per le altre assunzioni annunciate le Asl bandiscano nel più breve tempo i concorsi".