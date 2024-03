Nasconde il cadavere della madre 90enne: così continuava a percepire la pensione La 90enne di Canale Monterano era già morta, quando il figlio 60enne l’ha nascosta, per continuare a percepire al pensione e l’ha abbandonata in un bosco sul Lago di Vico. L’uomo è indagato per occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Occultamento di cavadere e truffa ai danni dello Stato sono i reati per i quali è indagato R.D., un sessantenne disoccupato, che un mese fa ha nascosto la madre morta con la quale viveva a Canale Monterano in provincia di Roma, per continuare a percepirne la pensione. A raccontare della scomparsa di madre e figlio, dell'arresto di lui e del ritrovamento del cadavere di lei è stata Fanpage.it, che per prima ha riportato la notizia. Dall'autopsia sulla salma della novantenne è emerso che il decesso è sopraggiunto per cause naturali, dunque è stato escluso l'omicidio. Il figlio, che dopo l'arresto si trovava nella casa circondariale di Civitavecchia, è stato scarcerato. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo operativo di Ronciglione coordinati dalle Procure di Civitavecchia e Viterbo.

Madre e figlio erano scomparsi da Canale Monterano

L'anziana, G.N., affettuosamente chiamata Pina, e ricordata come "una donna buona e dal grande cuore", non si vedeva da un po' in paese e diverse persone si sono domandate come stesse. Sono stati giorni di apprensione nella piccola comunità in provincia di Roma, dove si conoscono tutti tra loro, hanno un forte senso di appartenenza e condivisione. L'altro suo figlio, che da tempo si era trasferito in Emilia Romagna, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, ha sporto denuncia ai carabinieri. Della donna infatti non si avevano più notizie dal 24 gennaio scorso e il figlio sessantenne convivente aveva ritirato la pensione, per poi spegnere il telefonino e sparire.

L'uomo arrestato e l'anziana trovata morta in un bosco

Così i militari coordinati dalla Procura, dopo la denuncia dell'altro figlio della donna, hanno dato il via alle ricerche, rintracciato e fermato l'uomo, che aveva trascorso la notte in un Bed&Breakfast. Interrogato, ha confessato agli investigatori dove aveva nascosto il cadavere della madre: era in un bosco della Riserva del Lago di Vico, in provincia di Viterbo.