Museo della Shoah a Roma, in settimana l’okay definitivo dal Parlamento: sarà a Villa Torlonia Potrebbe arrivare questa settimana l’okay della Camera dei Deputati al progetto sul Museo della Shoah di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Il progetto originale del Museo della Shoah a Roma.

È attesa in questi giorni la conferma del progetto del Museo della Shoah di Roma. Dopo un primo okay arrivato da parte del Senato, che ha approvato il progetto all'unanimità lo scorso luglio, prima che diventi legge è necessario che passi anche alla Camera dei deputati. La discussione potrebbe arrivare proprio nella settimana in cui si celebra l'ottantesimo anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma.

Secondo quanto previsto dal progetto presentato dal ministro Gennaro Sangiuliano, come riporta la Repubblica, il museo sarà costruito a Villa Torlonia.

Il progetto: un'idea durata 20 anni

Da tempo si parla dell'ipotesi di costruire un museo della Shoah nella capitale: sono passati almeno venti anni dal primo annuncio. E dovrebbe essere costruito all'interno di Villa Torlonia, lungo la via Nomentana. Lo scopo è quello di "concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah". La gestione sarebbe affidata ad una fondazione apposita, sottoposta al controllo del ministero della Cultura. Per il progetto sono stati stanziati 4 milioni quest'anno, tre per il prossimo e altri tre per il 2025 a cui si aggiunge un ulteriori finanziamento di 50mila euro.

Alle telecamere di Fanpage.it, lo scorso aprile, l'avvocato Luca Zevi aveva spiegato il suo progetto: "Il ministro ha manifestato dell'interesse, speriamo possa avvero realizzarsi – ha spiegato – Al centro dello stabile ci sarà una scatola nera. Rappresenta quello che, in qualche modo, è la Shoah: un suicidio culturale e civile dell'Europa. Il progetto di stermini degli ebrei e di altre minoranze. Perché nell'attaccare gli ebrei e tutte le minoranze (come i rom e i sinti), e i portatori di handicap e cittadini affetti da malattie mentali, è proprio negare tutti i valori europei".

Il museo proposta anche da Virginia Raggi

"Tanti lo hanno ipotizzato, noi in undici mesi lo abbiamo concretizzato", ha dichiarato Sangiuliano alla notizia. Fra loro anche l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi. Molti membri della Comunità Ebraica, però, in quel caso, definirono la sua una mossa elettorale.