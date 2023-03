Gara museo della Scienza di Roma, l’architetto polacco Daniel Libeskind sarà presidente di giuria L’architetto polacco Daniel Libeskind sarà presidente di giuria per il Concorso di progettazione del “Museo della Scienza di Roma”.

A cura di Beatrice Tominic

La gara per presentare il proprio progetto del Museo della Scienza di Roma si è chiusa il 23 gennaio scorso. Il lavoro dei componenti della giuria, invece, continua: sono loro che dovranno scegliere il progetto vincitore per la realizzazione del Museo che sarà ospitato nelle ex caserme di via Guido Reni.

A presiedere la commissione del concorso internazionale, come comunicato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ci sarà Daniel Libeskind, architetto polacco di fama mondiale. Libeskind, uno fra i massimi esponenti dell'architettura contemporanea, è noto per aver progettato numerose opere particolari, fra cui il Museo ebraico di Berlino e il World Trade Center a New York.

Il commento del sindaco Roberto Gualtieri

La collaborazione di Libeskind offre ancora più prestigio al concorso per scegliere il Museo della Scienza di Roma: "Il fatto che un gigante dell'architettura mondiale come Daniel Libeskind abbia accettato di presiedere la giuria chiamata a decidere il lavoro migliore nell'ambito del Concorso internazionale di progettazione del "Museo della Scienza di Roma" è una notizia che ci riempie di grande soddisfazione", ha dichiarato il sindaco della capitale Roberto Gualtieri.

"Nelle scorse settimane ho incontrato Libeskind in Campidoglio – ha poi continuato prima di confessare – Non pensavo di ricevere una risposta così immediata ed entusiasta: voglio ringraziarlo di cuore per la sua disponibilità così come ringrazio gli altri illustri componenti della giuria. I loro nomi, insieme a quelli del Comitato scientifico presieduto dal premio Nobel Giorgio Parisi, rappresentano la migliore garanzia dell'assoluta qualità tecnica con la quale questo progetto atteso dalla città da troppo tempo sta proseguendo il suo iter".

Da decenni, infatti, si parla di realizzare una Città della Scienza di Roma: il primo tentativo risale agli anni Ottanta. Lo scorso febbraio, invece, il sindaco di Roma ha approvato le linee programmatiche per realizzare l'opera e, nello scorso autunno ha aperto il bando per permettere a chiunque di presentare il proprio progetto.