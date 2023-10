Musei gratis a Roma oggi 1 ottobre: siti archeologici e mostre da visitare per la Domenica al Museo Tornano i musei gratis in occasione della prima domenica del mese: oggi 1 ottobre 2023 tanti musei e siti archeologici civici e statali aprono gratuitamente le loro porte al pubblico, che potrà assistere anche a numerose mostre temporanee.

A cura di Simone Matteis

Il logo dell’iniziativa promossa dal Ministero dei Beni Culturali

Domenica 1 ottobre torna la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali.

Un'occasione unica per turiti e residenti per scoprire l'immenso patrimonio artistico del nostro paese, compresa naturalmente Roma e l'intera regione Lazio. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

I musei civici gratis domenica 1 ottobre a Roma

Come ogni prima domenica del mese, i musei aperti per l'iniziativa che prevede l'ingresso gratuito sono quelli civici e quelli statali. Questo è l'elenco dei cosiddetti Musei in Comune, contrassegnati da insegne che riportano il caratteristico colore bordeaux.

Musei Capitolini

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Museo dell’Ara Pacis

Centrale Montemartini

Museo di Roma

Museo di Roma in Trastevere

Galleria d’Arte Moderna

Musei di Villa Torlonia

Serra Moresca di Villa Torlonia

Museo Civico di Zoologia

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Museo Napoleonico

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Museo di Casal de’ Pazzi

Museo delle Mura

Villa di Massenzio

Le mostre da visitare gratis domenica 1 ottobre a Roma

Oltre alle collezioni permanenti, in molti musei sarà possibile assistere gratuitamente anche alle mostre temporanee.

I Musei Capitolini ospitano per la prima volta la "Deposizione di Cristo" del Tintoretto, la mostra "Nuova Luce da Pompei a Roma"; "VRBS ROMA"; "La Roma della Repubblica", secondo capitolo (dopo la mostra La Roma dei Re del 2018) del ciclo Il Racconto dell’Archeologia; "L’eredità di Cesare e la conquista del tempo", dove si racconta la storia di Roma dalle sue origini fino agli albori dell’età imperiale.

Gratuita anche la mostra ospitata ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali "Imago Augusti. Due nuovi ritratti di Augusto da Roma e Isernia", dove sono esposte due teste-ritratto marmoree di Augusto. Sculture di marmo esposte anche al Museo di Roma a Palazzo Braschi con "Vis-à-vis. Tenerani Spina", realizzate da Pietro Tenerani e Luigi Spina.

Alla GAM – Galleria d’Arte Moderna l’installazione "Tellurica" di Pino Genovese e Alberto Timossi con due opere ambientali che mettono in dialogo le materie utilizzate dai due artisti sullo spazio architettonico tardo-cinquecentesco del museo; aperte gratuitamente anche "L'allieva di danza di Venanzo Crocetti. Il ritorno", " Laboratorio Prampolini #2 – Taccuini, disegni e progetti inediti dal Futurismo all'Art Club" e " Osvaldo Peruzzi – Splendore geometrico futurista".

Continuano anche le mostre fotografiche del Museo di Roma in Trastevere con la nuova "Illustrazioni per libri inesistenti. Artisti con Manganelli"; proseguono poi quelle dedicate a Philippe Halsman ("Lampo di genio") e a Peggy Kleiber ("Tutti i giorni della vita – fotografie 1959-1992").

Al Museo dell’Ara Pacis si conclude la mostra "Lex. Giustizia e Diritto dall’Etruria a Roma", un interessante percorso che attraverso 80 opere introduce gli aspetti più significativi del concetto di giustizia nella Roma antica.

Chiudono questo ricco programma di mostre aperte gratuitamente "Erratico – 30 artisti italiani per un taccuino naturalistico", alla Casina delle Civette; "Patrimonio Mondiale: la Natura e le Impronte Umane", al Museo delle Mura; "tense_intense", con le opere di Barbara Doser e Hofstetter Kurt, esponenti dell'arte concettuale contemporanea austriaca, in mostra al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese.

Tutti i musei statali gratis domenica 1 ottobre a Roma

L'appuntamento della Domenica al Museo continua nei musei e nei siti archeologici statali: di seguito vi elenchiamo tutti i musei statali aperti gratuitamente a Roma domenica 1 ottobre 2023. Per ogni informazione sui siti aperti nel Lazio o nel resto d'Italia è possibile visitare il sito dell'iniziativa promossa dal ministero.