Multe da 500 euro per chi spreca l'acqua, l'ordinanza del sindaco a Roma: limitare uso per sport e giardini L'ordinanza urgente del sindaco Gualtieri con cui si raccomanda "di limitare al minimo necessario l'utilizzo dell'acqua potabile per l'irrigazione di orti e giardini e per usi ludico-ricreativi e sportivi".

A cura di Enrico Tata

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato un'ordinanza urgente con cui raccomanda "di limitare al minimo necessario l'utilizzo dell'acqua potabile per l'irrigazione di orti e giardini e per usi ludico-ricreativi e sportivi. Pertanto l'amministrazione "invita la cittadinanza a ricorrere ove possibile a fonti alternative di approvviggionamento idrico ed a forme di riutilizzo e riduzione dei consumi".

Inoltre l'ordinanza dispone che Acea Ato2, in collaborazione con il personale della polizia locale e delle forze dell'ordine, "effettui controlli a campione per verificare il corretto use dell'acqua potabile". La violazione dei divieti implicherà una multa che va da 25 euro a 500 euro.

Il sindaco chiede infine che "i prelievi di acqua dalla rete idrica di distribuzione comunale siano consentiti esciusivamente per i normali usi domestici e sanitari, ovvero, per tutte le attività regolarmente autorizzate che necessitino dell'uso di acqua potabile ivi compresi i servizi pubblici di igiene urbana e decoro urbano, la manutenzione del verde pubblico e degli orti urbani".

Nelle premesse si ricorda che "a fronte delle elevate temperature osservate e del consistente incremento dei consumi idrici in atto, è necessario contenere il consumo di acqua potabile da usi diversi da quelli domestici al fine di limitare possibili disagi ai cittadini durante il periodo estivo derivante dalla scarsa disponibilità di risorse idriche, contrastando ogni possibile spreco, e/o utilizzo superfluo, rispetto alle prioritarie esigenze d'igiene, d'uso e di servizio domestico".

Per questi motivi occorre adottare "ogni utile accorgimento volto a sensibilizzare I'utenza ad una ponderata gestione delle risorse idriche e ad economizzare il consumo di acqua potabile per far fronte alla possibile segnalata criticità nell'approvvigionamento idropotabile e prevenire poi gravi inconvenienti, in particolare nel periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre, limitando il consumo d'acqua potabile per use extradomestico".