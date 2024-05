video suggerito

Movimenti per il diritto all’abitare si accampano a Garbatella: “A Roma più sfratti che assegnazioni” Nuova accampata a Roma sul tema della casa: i Movimenti per il diritto all’abitare hanno chiesto al Comune lo sblocco delle graduatorie per le case popolari e un incontro con l’assessore Tobia Zevi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Movimento per il diritto all'abitare si è accampato con le tende davanti sede del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, nel quartiere Garbatella. Decine di persone sotto sfratto, senza la possibilità di avere una residenza, che chiedono risposte all'amministrazione comunale. E che, in modo provocatorio, hanno chiamato l'accampata ‘borghetto Gualtieri'. "A Roma ci sono più sfratti che assegnazioni, dove vanno a vivere queste persone? Serve l'attuazione del piano casa e lo sblocco delle graduatorie perché la casa è un diritto. C'è anche il tema degli affitti brevi che stanno svuotando a città dai suoi abitanti, possibile che New York abbia messo dei limiti e Roma no?", ha dichiarato Cristiano Armati. Il Movimento ha chiesto un incontro con l'assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Tobia Zevi e lo sblocco delle graduatorie per l'assegnazione delle case popolari.

"Dentro queste tende si trovano tutte quelle persone che avrebbero assoluto bisogno dell'attuazione immediata del Piano Strategico per l'Abitare (approvato ormai quasi un anno fa) e della corretta applicazione della delibera Gualtieri sulle residenze in deroga all'articolo 5 del Piano Casa Renzi-Lupi per vedere finalmente affrontata in termini strutturali (e non emergenziali) la propria situazione di precarietà abitativa", dichiarano gli attivisti in una nota. "Di fronte alla lentezza con cui si procede, non possiamo che unire quindi le nostre tende a quelle che stanno proliferando in tutta Italia davanti al luogo per noi sede degli strumenti necessari per fare finalmente camminare il Piano Strategico per l'Abitare e il superamento delle storture della residenza".

Quella di Garbatella non è la prima accampata a Roma sul tema per il diritto all'abitare. A metà maggio settanta nuclei familiari che abitano a Spin Time hanno occupato con le tende la strada antistante la sede del primo municipio, per chiedere sia applicata la direttiva Gualtieri che permette di derogare l'art.5 del decreto Lupi. La direttiva prevede che sia riconosciuta la residenza anche a chi occupa una casa, in modo da poter accedere a tutta una serie di servizi che altrimenti sarebbero loro preclusi.