Morto Marco Causi, vicesindaco della giunta Marino e assessore con Veltroni: fatale un infarto

A cura di Natascia Grbic

È morto all'età di 68 anni Marco Causi, che per anni è stato protagonista della politica romana. Deputato del Partito democratico dal 2008 al 2018, assessore capitolino al bilancio durante le giunte Veltroni dal 2001 al 2008 e vicesindaco di Ignazio Marino dopo il rimpasto di Mafia Capitale da luglio a ottobre 2015, si è spento nella mattinata di ieri a causa di un infarto. A darne notizia, il senatore dem Antonio Misiani. "La scomparsa improvvisa di Marco Causi mi colpisce e mi addolora Insieme abbiamo condiviso molti anni di lavoro parlamentare sui temi della finanza pubblica, del sistema tributario e del federalismo fiscale. Ricordo Marco come un galantuomo, un docente e un parlamentare di grandissima competenza e dedizione, un appassionato riformista. Per tanti di noi è stato un vero punto di riferimento. Che la terra ti sia lieve, Marco".

Gualtieri: "Grande uomo, intelligente e rigoroso"

Nato a Palermo, dove è stato anche assessore, Marco Causi è anche stato professore all'Università di Roma Tre, oltre che collaboratore della presidenza del Consiglio. "È un dolore che condivido con tanti, a Roma e non solo – le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – Marco è stato un grande uomo, economista intelligente e rigoroso, ma anche un servitore delle istituzioni capace, serio, sempre guidato dal senso dell’interesse pubblico. Come assessore al Bilancio nella giunta Veltroni ha affrontato sfide complesse con competenza e passione civile, lasciando un’impronta concreta e duratura. A Monique Veaute, alla sua famiglia e a tutti quelli che gli hanno voluto bene va il mio più sentito pensiero".

Il cordoglio di Schlein

Anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha voluto ricordare Causi. "Ci addolora profondamente l'improvvisa scomparsa di Marco Causi, valente economista e soprattutto punto di riferimento per tanti anni nell'amministrazione e nella gestione della città di Roma, con un occhio sempre attento alle diseguaglianze, anche quando la sua esperienza era stata messa a servizio del Parlamento. Il suo è stato un impegno politico e civile iniziato da ragazzo che non ha mai conosciuto soste. Ci stringiamo alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene".