Morte Teodosio Losito, i pm convocano di nuovo Gabriel Garko: da lui indizi importanti per indagini

A cura di Enrico Tata

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i pm che stanno indagando sul suicidio dello sceneggiatore e produttore Teodosio Losito hanno convocato nuovamente l'attore Gabriel Garko. Tra i tanti vip che sono stati ascoltati in procura, tra cui Manuela Arcuri, Eva Grimaldi e Nancy Brilli, quella di Garko è stata ritenuta la testimonianza più utile alle indagini. L'attore sarà quindi chiamato nuovamente a testimoniare come persona informata sui fatti, sperando che possa fornire altri dettagli utili a far luce sulla misteriosa vicenda legata al suicidio di Losito.

L'ultimo colpo di scena su questa intricata vicenda è arrivato lo scorso novembre: il testamento di Losito, trovato morto due anni fa nella villa del suo ex compagno, il produttore televisivo Alberto Tarallo, sarebbe stato falsificato. Sarebbe stata replicata fedelmente sia la firma che la calligrafia della vittima, ha stabilito una perizia calligrafica disposta dagli inquirenti. Il documento destina tutti i beni di Losito a Tarallo, che per questo è indagato con l'accusa di falso. Quest'ultimo ha detto di non aver nulla a che vedere con la morte del compagno e in alcune trasmissioni tv ha mostrato diverse lettere scritte dall'ex compagno, in cui si parlava di problemi di depressione e dello stato di crisi in cui versava la società di produzione.

La vicenda di Losito è finita anche al Grande Fratello Vip: durante una puntata dello scorso hanno Adua del Vesco e Massimiliano Morra hanno parlato della Ares, società di produzione di Tarallo, come di una setta. Per loro i comportamenti del produttore erano umilianti e vessatori. Dopo quelle frasi la procura ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio e ha cominciato ad ascoltare diversi vip che avevano preso parte a produzioni televisive firmate da Tarallo. Di questi, come detto, quella più utile per il lavoro degli inquirenti è stata quella di Gabriel Garko, che avrebbe ricostruito un profilo molto accurato del lavoro dell'ex compagno di Losito. Per questo è stato riconvocato in procura e verrà ascoltato nei prossimi giorni.