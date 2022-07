Morte Maddalena Urbani, l’amico del pusher: “Era svenuta e non sapevano che fare, l’ho rianimata” Quando Maddalena è svenuta, il pusher ha chiamato un suo amico chiedendo di rianimarla. Questo il racconto dell’uomo in aula. “Ma gli ho detto di chiamare un’ambulanza se succedeva di nuovo”. Cosa che non è stata fatta.

A cura di Natascia Grbic

Si è svolta oggi una nuova udienza del processo per la morte di Maddalena Urbani, la figlia di Carlo Urbani, il medico eroe che per primo isolò il virus della Sars. Imputati con l'accusa di omicidio sono Abdulaziz Rajab e l'amica di Maddalena Kaoula El Haouzi. La giovane è morta il 27 marzo 2021 in un appartamento sulla Cassia a causa di un'overdose da metadone.

In aula ha testimoniato un ragazzo che aveva già rianimato una volta Maddalena, che era svenuta dopo aver assunto metadone. "Rajab mi ha chiamato sul cellulare, era molto agitato, nel panico, perché una ragazza che era a casa sua era svenuta – ha dichiarato – Mi ha detto che aveva preso il metadone di nascosto mentre lui cucinava, e lo aveva fatto perché aveva interrotto una relazione. Io sono andato da lui e ho trovato la ragazza sdraiata per terra, c'era anche una sua amica, allora l'ho messa sul letto e le ho fatto la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco, come avevo visto in tv e come avevo imparato anche in un mini corso sul primo soccorso quando lavoravo in cantiere".

L'uomo ha dichiarato che in seguito al suo intervento Maddalena si era sentita meglio, si era rialzata e aveva bevuto un bicchiere di acqua e limone. "Dopo due ore ho chiamato Rajab per sapere come stava e lui mi ha riferito che stava bene e respirava. Ad entrambi ho detto di chiamare l'ambulanza se fosse stata di nuovo male. Poi il giorno dopo ho sentito dai notiziari quello che era successo".

Maddalena Urbani è morta il 27 marzo 2021. Trovata ormai senza vita in un appartamento sulla Cassia, è deceduta per un'overdose da metadone. Secondo l'accusa, il pusher Abdulaziz Rajab e l'amica Kaoula El Haouzi, l'avrebbero lasciata morire senza prestarle soccorso. Maddalena si sarebbe potuta salvare se fosse stata aiutata.