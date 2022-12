Morta Fabiana De Angelis: è la quarta vittima di Claudio Campiti, killer della sparatoria di Fidene Non ce l’ha fatta Fabiana De Angelis, la donna ricoverata all’ospedale Sant’Andrea dopo la sparatoria di Fidene. La 57enne è la quarta vittima di Claudio Campiti.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sparatoria a Fidene ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È morta celebrarmente Fabiana De Angelis, la donna ferita nella sparatoria avvenuta domenica mattina a Fidene. La 57enne è la quarta vittima di Claudio Campiti: era stata ricoverata all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove era arrivata in condizioni disperate. Dopo tre giorni di agonia, i medici non hanno potuto fare altro che constatare l'impossibilità di salvarla e decretare la morte cerebrale.

"In merito alla donna ricoverata l’11 dicembre scorso presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea a seguito della sparatoria avvenuta a Fidene, gli accertamenti diagnostici effettuati in queste ore hanno evidenziato un quadro clinico irreversibile – la nota dell'azienda ospedaliera Sant'Andrea – È stata dichiarata la morte cerebrale della paziente. L’Azienda esprime il proprio sentito cordoglio alla famiglia".

"È una giornata triste per la scomparsa di Fabiana De Angelis – le parole dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Sono stato in contatto costante con i medici del Sant'Andrea e purtroppo non c'è stato nulla da fare nonostante tutte le manovre di rianimazione. Mi stringo in un abbraccio al marito, ai figli e ai familiari tutti, mai avremmo voluto questa notizia. Esprimo tutto il cordoglio di medici e infermieri dell'azienda ospedaliera Sant'Andrea e dell'intero Servizio sanitario regionale".

Leggi anche Nella fortezza senza acqua né luce da cui Claudio Campiti ha organizzato la guerra al consorzio

Fabiana De Angelis era rimasta gravemente ferita nella sparatoria avvenuta a Fidene domenica mattina, durante la riunione del consorzio Valleverde. Tra le 9.30 e le 10 del mattino Claudio Campiti, un uomo noto per le continue minacce rivolte al comprensorio, è entrato nel gazebo, ha chiuso la porta e ha cominciato a sparare. Secondo quanto riportato dai testimoni presenti, l'uomo ha puntato immediatamente alla dirigenza, uccidendo tre donne sul colpo: si tratta di Sabina Sperandio, Nicoletta Golisano ed Elisabetta Silenzi. Ferita gravemente, ma in via di miglioramento, Bruna Marelli, presidente del consorzio Valleverde.

Claudio Campiti è stato bloccato da Silvio Paganini, uno degli uomini presenti alla riunione. Durante la colluttazione, un proiettile l'ha ferito alla guancia, fortunatamente non in modo grave. "Non voglio essere chiamato eroe, sembra una cosa dei fumetti o del cinema americano – ha dichiarato – Ho fatto solo ciò che una persona dovrebbe fare".