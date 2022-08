Montino e Cirinnà vogliono i 24mila euro trovati nella cuccia del cane: “Erano sulla mia proprietà” Archiviato il procedimento sulla provenienza del denaro rinvenuto nella tenuta di campagna a Capalbio, ora la senatrice dem reclama il denaro (per donarlo in beneficienza), ma il giudice sceglie di confiscarlo.

A cura di Redazione Roma

Ventiquattromila euro in mazzette di banconote conservate dentro diversi involucri di plastica e nascoste nella cuccia del cane di Esterino Montino e Monica Cirinnà a Capalbio in Maremma. Il caso – che avevo coinvolto la senatrice dem e il sindaco di Fiumicino la scorsa estate – oggi, un anno dopo, torna alla ribalta delle cronache per la richiesta di farsi consegnare il denaro rinvenuto fortuitamente. "Si trovava nella mia proprietà", è la giustificazione addotta dalla senatrice che ora vuole il denaro di cui ha sempre ribadito (assieme al marito) di non conoscere l'origine. Cirinnà però non intenderebbe però versare le banconote sul conto in banca promette, ma utilizzare i soldi per sostenere il Centro antiviolenza Olympia de Gouges di Grosseto, che sostiene le donne vittime di abusi.

Sia come sia il giudice non è d'accordo: pur avendo archiviato l'inchiesta sulla provenienza del denaro (48 banconote da 500 euro), ne ha deciso la confisca. La cuccia del cane si trova piuttosto lontano dal corpo dell'abitazione all'interno della CapalBio Fattoria – l'azienda agricola di proprietà dei coniugi Montino Cirinnà – e la coppia, informata del ritrovamento durante dei lavori in loro assenza dal figlio maggiore del sindaco di Fiumicino, aveva ipotizzato che fossero stati occultati nella cuccia da qualche banda di pusher della zona.

Possibilità che non ha mai convinto gli inquirenti e che non è si è mai riuscito a verificare. Quindi, stabilito che non si sa di chi sono i soldi, i giudici ha deciso che saranno confiscati nonostante la richiesta della senatrice di entrarne in possesso.