Molesta una bimba di dieci anni mentre passeggia con la madre: arrestato 37enne Un uomo di trentasette anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver molestato una bambina di dieci anni mentre passeggiava con la madre.

A cura di Natascia Grbic

Stava camminando in strada con sua figlia di dieci anni quando un uomo, approfittando di un attimo di distrazione, si è avvicinato alla piccola, molestandola. È successo a Roma in pieno giorno, in via Paolina. La donna è andata immediatamente dai carabinieri per denunciare l'accaduto: l'uomo è stato arrestato poco dopo grazie alla descrizione fornita dalla signora, che lo aveva visto bene in faccia prima che lui potesse darsi alla fuga.

Quando la donna ha capito cosa stava accadendo è rimasta sconvolta. Ha visto l'uomo che molestava la figlia, una scena che mai pensava di vedere nella sua vita. Prima che potesse urlare o dire qualsiasi cosa lui è scappato, cercando di far perdere le sue tracce. Ancora sotto shock per l'accaduto è andata dai carabinieri, raccontando quello che era successo.

L'arresto del molestatore

I militari hanno chiesto alla donna una descrizione dell'aggressore. Lei lo ricordava bene, ed è riuscita a fornire ai carabinieri numerosi elementi per identificarlo. Tanto che, subito dopo essersi messi sulle sue tracce, sono riusciti a individuarlo poco lontano dal luogo dove sarebbe avvenuta la molestia, e arrestarlo.

L'uomo è stato portato in carcere con l'accusa di violenza sessuale su minore. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di presentazione in caserma per la firma.

La bambina di dieci anni fortunatamente sta bene e non ha riportato ferite, nonostante il forte spavento e lo shock per quanto accaduto. Nel caso dovesse esserci un rinvio a giudizio e un processo, il 37enne rischia diversi anni di carcere per l'accusa di violenza sessuale su minore.