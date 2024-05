Minorenne molestata alla stazione di Ostia: la salvano due ragazze che si fingono sue amiche

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Dopo una giornata trascorsa a Fiumicino stava tornando a casa, a Ostia, quando all'uscita della stazione Lido Centro è stata molestata da uno sconosciuto, che per avvicinarla ha fatto finta di chiederle alcune informazioni. La vittima è una minorenne. Stando a quanto riporta il Messaggero, la giovanissima è stata salvata da due ragazze che hanno assistito alla scena e poi si sono finte sue amiche. Secondo quanto ricostruito, la giovane stava aspettando che la mamma la venisse a prendere per riportarla a casa.

La mamma della giovane vittima: "L'uomo ha cominciato a dirle frasi strane"

La mamma della studentessa ha raccontato al Messaggero: "L'uomo ha cominciato a dirle frasi strane, come ‘sono strano, tu sei troppo piccola'. E mia figlia si è subito resa conto che di fronte ai suoi occhi aveva una persona "particolare". Ho altri due figli e sanno bene che in queste situazioni bisogna sempre avvicinarsi a qualcuno e non restare mai soli".

"Ringrazio le due ragazze, il loro è un gesto ormai raro"

Come detto, a salvare la giovane vittima sono state due ragazze che si sono finte sue conoscenti e che con questa scusa l'hanno avvicinata per parlarle e per farla così allontanare dal molestatore. "Sono arrivata in stazione attorno alle 16, pochi minuti dopo l’accaduto e non ho avuto modo di ringraziare le due ragazze. Nel mondo in cui viviamo sono gesti rari, spesso si tende a voltare le spalle e guardare altrove", ha detto ancora la mamma della ragazza al Messaggero. Non è chiaro se sulla vicenda sia stata presentata una denuncia formale alle forze dell'ordinine.