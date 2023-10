Minacciano un ragazzo con il mitra a Viterbo: per fortuna è solo il video di una canzone trap Sembrava un assalto a mano armata, ma in realtà stavano girando il video di un trapper e le armi erano delle riproduzioni: tre giovani, di cui un minore, sono stati denunciati per procurato allarme.

A cura di Simone Matteis

Immagine di repertorio

Un gruppo di ragazzi vestiti di nero e armati di pistole e mitra ha seminato il panico a Viterbo. Rapina a mano armata? No, piuttosto, c'entra la musica: i giovani stavano girando infatti le scene per il video di una canzone trap, con repliche fedelissime di armi d'assalto ma tanto è bastato a scatenare il panico nel quartiere Palestro.

A dare l'allarme nella serata di lunedì 16 ottobre una donna della zona, in preda al panico per la presenza di quelle figure vestite di nero che stavano minacciando con un fucile un'altra persona, in tunica bianca. Spaventata, la donna non ci ha pensato un attimo e ha subito allertato le forze dell'ordine, rivolgendosi alla polizia.

Un attacco nel cuore della Tuscia?

Considerata la situazione, dalla questura di Viterbo si sono attivati immediatamente per far scattare un piano coordinato di controllo del territorio, inviando pattuglie in tutta la città e precipitandosi nel luogo indicato dalla donna: una volta arrivati, i poliziotti si sono trovati davanti due giovani con indosso una lunga tunica di colore nero che, imbracciando pistole e mitragliette, minacciavano un altro ragazzo vestito totalmente di bianco.

Era solo un video trap: tre giovani denunciati per procurato allarme

All'arrivo delle volanti, i giovani si sono subito fermati e hanno spiegato agli agenti che, in realtà, quello era il set del videoclip per una canzone trap da pubblicare su Internet e che quelle che avevano in mano erano armi finte. Insomma, non erano terroristi ma tanto è bastato a innescare un'ondata di panico generale in città e a far scattare per i tre giovani coinvolti la denuncia per procurato allarme e possesso ingiustificato di armi.

Si tratta di un ventisettenne indiano, un trentenne moldavo e un minorenne di nazionalità albanese: tra loro anche l'aspirante trapper, che adesso dovrà nuovamente affidarsi alla sua creatività per ideare un'altra scenetta per la sua canzone. Magari senza armi, per non correre altri rischi.