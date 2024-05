video suggerito

Fidanzati su OnlyFans, lei lo lascia e lui: “Attività interrotta da te, dammi 32mila euro” Il ragazzo, 30 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Viterbo con l’accusa di sfruttamento della prostituzione, estorsione e stalking. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Convince la sua fidanzata ad aprire una pagina su OnlyFans, poi lei lo lascia e lui pretende un risarcimento per l'interruzione dell'attività sulla piattaforma social: "Voglio 32mila euro". Il ragazzo, 30 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Viterbo con l'accusa di sfruttamento della prostituzione, estorsione e stalking.

Il fidanzato gestiva il profilo Onlyfans della ragazza

Secondo quanto riporta la Repubblica, i video vedevano come protagonista la fidanzata, ma l'indagato avrebbe chattato per suo conto con i clienti e avrebbe concordato con loro i prezzi in base alle scene richieste. Per questo ruolo, avrebbe guadagnato circa 600 euro a settimana per un totale di quasi 3mila euro al mese. In pratica, il 40 per cento degli introiti totali della ragazza.

Lei lo lascia ma lui vuole un risarcimento: "Voglio 32mila euro"

A un certo punto, però, il rapporto tra i due è finito, ma l'ex ha preteso di continuare a gestire la pagina OnlyFans e a collaborare per la realizzazione dei video. Le ha detto, minacciandola, che non poteva estrometterlo dalla sua attività e ha preteso, in caso contrario, un risarcimento di 32mila euro per l'interruzione della collaborazione. Per i carabinieri la minacciosa pretesa equivale a un tentativo di estorsione e per questo i pm hanno chiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare del carcere per il 30enne.

L'ex indagato per sfruttamento della prostituzione, estorsione e stalking

Sempre stando a quanto riporta la Repubblica, le indagini sono cominciate lo scorso febbraio, quando la ragazza ha denunciato i fatti ai carabinieri. I due si erano da poco lasciati, ma l'ex si era presentato sotto casa di lei con fare minaccioso e avanzando pretese e richieste in merito alla pagina OnlyFans di lei.

Come detto, il ragazzo è stato accusato dalla procura di Viterbo dei reati di sfruttamento della prostituzione, estorsione e stalking nei confronti della ex fidanzata.