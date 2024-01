Minaccia di morte l’ex e investe il compagno con l’auto: divieto di avvicinamento per un 49enne L’uomo non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri alla coppia. Da tempo li perseguitava, minacciandoli di morte e pedinandoli. Il culmine si è raggiunto quando ha provato a investire il nuovo compagno dell’ex con l’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri all'ex e al suo nuovo compagno. Se lo farà, sarà il braccialetto elettronico a segnalarlo direttamente alle forze dell'ordine. È successo a un 49enne residente ad Artena, accusato di aver perseguitato l'ex compagna e aggredito il suo nuovo convivente, investendolo. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Artena, coordinati dalla procura di Velletri e che hanno indagato sul caso dopo le denunce della coppia.

L'uomo aveva messo in campo una vera e propria persecuzione nei confronti della coppia. Non tollerava di essere stato lasciato e che l'ex compagna si fosse rifatta una vita con qualcun altro che non fosse lui. Aveva così cominciato a perseguitarli: pedinamenti, messaggi e chiamate a tutte le ore del giorno e della notte, minacce di morte, aggressioni. Non solo: in un'occasione il 49enne ha investito con la propria auto il compagno dell'ex, buttandolo a terra e ferendolo. Ricoverato in ospedale, le sue ferite sono state giudicate guaribili in cinque giorni. Esasperati dall'ennesima aggressione e temendo per la loro vita, hanno denunciato il 49enne, che adesso non potrà avvicinarsi a loro.

A causa dell'uomo, la coppia non riusciva più a vivere tranquilla. Ogni volta che uscivano di casa temevano di trovarselo davanti, pronto a inseguirli, insultarli e minacciarli. Lo stato di ansia e terrore era diventato così devastante che avevano cominciato a cambiare le proprie abitudini per cercare di non incappare nel 49enne. Fino alla goccia che ha fatto traboccare il vaso, ossia quando l'uomo ha deciso di investirli. Nel caso dovesse violare il divieto di avvicinamento, la misura per lui è destinata inevitabilmente ad aggravarsi.