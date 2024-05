Minaccia di morte ex e amici: chiamate, messaggi intimidatori, pedinamenti e auto danneggiata

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Minacciava di morte la ex e una coppia di amici di lei, con messaggi e chiamate, li seguiva negli spostamenti e si faceva trovare fuori dai luoghi di lavoro. Fino ad arrivare anche a distruggere l'auto dei fidanzati. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Campoverde hanno imposto il divieto di avvicinamento ad un uomo di trent'anni, per stalking. I militari hanno dato esecuzione alla misura personale interdittiva nella mattinata di martedì 21 maggio scorso nel Comune di Aprilia, in provincia di Latina.

Chiamate e messaggi intimidatori

Il provvedimento nei confronti dell'uomo è scattato su decisione del giudice delle indagini preliminari. Come stabilito dal giudice del Tribunale di Latina, l'uomo non può avvicinarsi alle persone vittime degli atti persecutori, né ai luoghi che frequentano abitualmente. In caso di violazione del divieto scatta l'arresto. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri l'uomo, con problemi di dipendenza dalle droghe, nonostante la compagna lo avesse lasciato, non aveva accettato la fine della loro relazione. Perseguitava la ex e la coppia di amici di lei, con continui messaggi e chiamate intimidatorie, minacciandoli di morte. Così i tre vivevano da tempo in uno stato di paura e di ansia.

Pedinamenti e appostamenti tra casa e lavoro

L'uomo inoltre li pedinava e si appostava fuori casa e al luogo di lavoro. Aveva generato nei tre uno stato di malessere tale da portarli a cambiare le proprie abitudini. In un episodio inoltre l'uomo ha preso di mira l'auto della coppia di amici della ex e l'ha danneggiata. I carabinieri hanno raccolto la denuncia per poi mettere insieme gli indizi nei confronti del trentenne per il reato di atti persecutori e danneggiamento.