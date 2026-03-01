Minaccia di morte la madre e la colpisce in testa con un barattolo, forze dell’ordine già intervenute sei volte

Si trova in prognosi riservata una 72enne vittima di violenza da parte del figlio. Lo ha già denunciato e le forze dell’ordine sono intervenute sei volte.

Ha minacciato di morte sua madre, aggredendola e colpendola in testa con un barattolo. La donna, una settantaduenne, ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche ed è stata trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata con prognosi riservata. L'episodio di violenza domestica risale al tardo pomeriggio di ieri, sabato 28 febbraio, ed è avvenuto in un'abitazione di Roma.

A finire in manette è un uomo di cinquantaquattro anni, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti ed estorsione commessi ai danni della madre convivente. A fermarlo sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Dalla banca dati interforze dedicata al monitoraggio della violenza domestica è emerso che la donna aveva già denunciato le violenze ricevute da parte del figlio e che le forze dell'ordine sono intervenute sei volte nella sua abitazione.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di ieri, sabato 28 febbraio. Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'accaduto il cinquantaquattrenne ha chiesto soldi a sua madre. Lei si è rifiutata di darglieli e tra i due è nata una lite, durante la quale lui l'ha aggredita. L'ha minacciata di morte, poi ha afferrato un barattolo e l'ha usato per colpirla in testa con violenza.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento per una donna vittima di violenza domestica sul posto è intervenuto il personale sanitario con l'ambulanza e i carabinieri. I militari sono giunti in poco tempo nell'abitazione e hanno bloccato l'uomo, portandolo in caserma. sono immediatamente giunti presso la loro abitazione bloccando e arrestato l’uomo. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e lo ha sottoposto alla misura di custodia cautelare ai domiciliari nell'abitazione del padre.

L'anziana è stata presa in carico dai sanitari e trasportata con l'ambulanza al Policlinico Casilino, dove ha fatto accesso con codice giallo. I medici l'hanno sottoposta alle cure del caso e si trova ricoverata in prognosi riservata. Nei suoi confronti è stata attivata la procedura del codice rosso. Il barattolo usato per aggredirla è stato sequestrato.