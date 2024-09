video suggerito

Minacce e flatulenze alla giornalista del Tg1 Dania Mondini: prosciolti i sei giornalisti Rai accusati "Il fatto non sussiste": il gup del tribunale di Roma ha prosciolto i sei giornalisti Rai del Tg1 denunciati dalla loro collega Dania Mondini per stalking.

A cura di Enrico Tata

Sono stati prosciolti, perché "il fatto non sussiste", i sei giornalisti Rai del Tg1 denunciati dalla loro collega Dania Mondini per stalking. Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Roma non ha accolto la richiesta della procura generale di Roma, che al contrario aveva chiesto il rinvio a giudizio per i sei accusati. Il gup ha invece disposto il non luogo a procedere.

I fatti contestati da Mondini risalgono al 2018 in seguito a una querela presentata dal volto del Tg1. La giornalista denunciava aggressioni di tipo psicologico, messe in atto da comportamenti vessatori e denigratori da parte dei suoi superiori. Nei confronti di Mondini, aveva ricostruito la procura, era stata di fatto avviata dagli accusati un'opera di demansionamento, con la giornalista che era stata trasferita in stanza insieme a un suo collega "notoriamente sofferente di insopprimibili anomalie intestinali".

Mondini ha raccontato di aver notato un cambio di atteggiamento nei suoi confronti dopo la nomina del direttore del Tg1 Andrea Montanari nel 2017. Le venivano, a suo dire, assegnati meno servizi e non aveva più la possibilità di scrivere i testi da leggere in onda. In più ha raccontato della decisione di trasferirla in stanza con un collega problematico. Secondo Mondini quella stanza era conosciuta con il suo nome, proprio perché chiunque era a conoscenza dei problemi intestinali di cui era affetto.

Con le parole della giornalista:

Dovevamo andare con un collega problematico. Persino la stanza veniva chiamata con il suo nome perché chiunque ne conosceva i problemi (…) Nessuno accettò di lavorarci (…) A me hanno ricordato che avevo l’obbligo (…), altrimenti non avrei ricevuto incarichi. Così è stato. Ho passato intere giornate senza fare nulla, salvo le conduzioni dove mi trovavo sempre più isolata.

Questi comportamenti avrebbero causato alla conduttrice danni psicofisici documentati da alcuni certificati: disturbo dell'adattamento, sintomi ansiosi di grado lieve, una patologia cardiologica caratterizzata da fibrillazione.

Dopo un anno di indagini la procura di Roma aveva chiesto l'archiviazione della vicenda, ma in seguito il caso è passato alla procura generale, che aveva chiesto il rinvio a giudizio per i sei giornalisti accusati dalla collega. Il gup ha prosciolto oggi tutti gli indagati ritenendo che i fatti contestati da Mondini non sussistono, come peraltro sostenuto dagli avvocati dei sei denunciati.