Metro A, crolla pannello sulle scale mobili a Barberini: turista colpita alla testa, è in ospedale Sono in corso accertamenti da parte di Atac per verificare se vi siano danni alla struttura ed eventuali responsabilità. La donna è stata portata in ospedale.

A cura di Natascia Grbic

Una donna è rimasta ferita alla stazione metro di Barberini dopo che un pannello del controsoffitto si è staccato, cadendole addosso. È accaduto a Roma venerdì sera, intorno alle 23, proprio all'interno della metropolitana. La turista, che in quel momento si trovava sulle scale mobili, è stata portata in ospedale per accertamenti, mentre Atac ha avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto e le relative responsabilità.

La donna non ha riportato gravi ferite, anche se quanto accaduto è molto lontano dall'essere normale. La scala mobile sulla quale è caduto il pannello è stata chiusa, mentre gli operatori sono intervenuti immediatamente per riparare il danno, che allo stato attuale risulta già sistemato. Le scale mobili sono rimaste chiuse anche nella giornata di ieri, per i controlli che sono stati effettuati sul controsoffitto: non sembrano essere emerse criticità, ma ulteriori valutazioni saranno necessarie per verificare lo stato della struttura. I risultati delle verifiche saranno noti nei prossimi giorni.

La turista rimasta ferita non ha riportato ferite gravi nonostante il forte spavento per quanto accaduto. Sconvolte anche le altre persone che hanno assistito alla scena e sono rimaste scioccate, oltre che spaventate per quanto accaduto alla donna.

L'ultimo incidente sulle scale mobili a Barberini è avvenuto nel 2019, quando un gradino si è accartocciato, distruggendo poi gli altri in superficie. In quell'occasione, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito: in cima alle scale c'erano dei ragazzi che sono riusciti a saltare e non sono caduti, come sarebbe potuto accadere a un bambino o una persona con mobilità ridotta. Subito è partito il blocco della scala mobile e nessuno si è fatto male.