Medico balla in sala operatoria con la paziente addormentata. È già imputato per omicidio colposo Il medico imputato per omicidio colposo per la morte di Mariachiara Meta balla al ritmo di musica in sala operatoria davanti ad una paziente addormentata.

A cura di Alessia Rabbai

Un anestesista balla nella sala operatoria della clinica Costa di Formia. Davanti a lui c'è la paziente addormentata per un intervento chirurgico. A riportare la notizia è La Repubblica, che pubblica un video del medico, che si muove al ritmo di musica. Una scena che avrebbe ripreso lui stesso, servendosi del suo smartphone. Si tratta dello stesso professionista imputato per omicidio colposo per il caso di una paziente deceduta. Nei suoi confronti pende la responsabilità, ancora da accertare in via definitiva, della morte di Mariachiara Mete, una ventunenne che nella struttura si era sottoposta ad una rinoplastica, un intervento per correggere forma e dimensioni del naso. E la clinica sarebbe al centro di un altro processo per truffa a danni della Regione Lazio.

Una paziente morta dopo una rinoplastica

I fatti che portarono alla morte di Mariachiara e per i quali il giudice dell'udienza preliminare ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura risalgono al mese di giugno del 2024, quando la giovane si era rivolta alla struttura per alcuni interventi al naso. Per l'accusa l'anestesista è responsabile del suo decesso, sopraggiunto dopo alcuni giorni di agonia, per negligenza e imperizia. Le avrebbe infatti somministrato atropina ed efedrina al posto di adrenalina a seguito di un arresto cardiocircolatorio. Le avrebbe inoltre praticato il massaggio cardiocircolatorio in ritardo e in modo sbagliato. La paziente, in condizioni gravissime, è stata trasferita all'ospedale Dono Svizzero di Formia e poi al Santa Maria Goretti di Latina, dove però non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarla. Dopo alcuni giorni di agonia è morta. Il processo nei confronti dell'anestesista chiamato a rispondere di questa vicenda deve ancora iniziare. La famiglia di Mariachiara assistita da Giesse Risarcimento Danni chiede che venga fatta emergere la verità e che sia fatta giustizia per la figlia.