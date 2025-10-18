Maxi rissa davanti un minimarket tra banda di latinos e bengalesi: 47enne colpito con un piccone

Ieri sera due gruppi contrapposti di latinos e bengalesi si sono picchiati in via Flavio Stilicone al Tuscolano. Ferito gravemente un 47enne, non in pericolo di vita, portato in ospedale.

Maxi rissa ieri sera a Roma. Due gruppi contrapposti si sono scontrati ieri sera in via Flavio Stilicone al Tuscolano, davanti al minimarket di proprietà di un cittadino del Bangladesh. A picchiarsi in strada, in modo molto violento, un gruppo di persone di origine sudamericana e uno di bengalesi: ad avere la peggio è stato un 47enne del Bangladesh, colpito alla spalla da un piccone. Ricoverato in ospedale, non è fortunatamente in pericolo di vita.

Le immagini, diffuse dalla pagina social Welcome to Favelas, mostrano decine di persone prendersi a calci e pugni in mezzo alla strada. Nel video si vede addirittura un uomo girare in bicicletta armato di piccone. Quello stesso piccone che ha colpito alla spalla un 47enne, ricoverato in codice rosso all'ospedale di Tor Vergata. Sulla rissa indagano i carabinieri della Settima Sezione del Nucleo Investigativo.

Secondo le prime informazioni, la rissa sarebbe scoppiata dopo una discussione avvenuta nel minimarket gestito da un cittadino di origine bengalese, con delle persone sudamericane. Da lì è nata una violenta colluttazione che ha visto protagonisti due gruppi contrapposti, che non hanno esitato ad armarsi di oggetti contundenti. Addirittura un uomo ha preso un piccone, cercando di colpire gli appartenenti al gruppo rivale, senza minimamente preoccuparsi del fatto che avrebbe potuto uccidere qualcuno.

I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, in modo da identificare le persone che hanno partecipato alla rissa, fuggite prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Indagini sono in corso anche per scoprire i motivi della lite, al momento non ancora noti.