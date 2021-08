Maxi incendio a Capena, famiglie evacuate dalle loro abitazioni Incendio a Capena. “Per tutto il pomeriggio i mezzi in forze e gli elicotteri hanno operato uno spegnimento. In serata si è riunito il C.O.C per fare il punto della situazione ed organizzato il presidio notturna a protezione della cittadinanza”, spiegava ieri il sindaco del comune a nord di Roma, Roberto Barbetti.

A cura di Enrico Tata

Un maxi incendio è divampato ieri, giornata di Ferragosto, a Capena, comune a nord di Roma lungo la strada provinciale Tiberina. Le fiamme sono arrivate a ridosso delle abitazioni e per questo il sindaco del paese, Roberto Barbetti, ha ordinato l'evacuazione di alcune decine di famiglie che vivono nella zona attorno alla chiesa della Madonna delle Grazie. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, i carabinieri forestali e le guardie ambientali.

"A partire da prima di mezzogiorno di oggi un principio di incendio iniziato a propagarsi dal territorio di Morlupo si è poi sviluppato nel nostro territorio , estendendosi nella vallata di confine e risalendo fino ad alcune abitazione limitrofe. Per tutto il pomeriggio i mezzi in forze e gli elicotteri hanno operato uno spegnimento. In serata si è riunito il C.O.C per fare il punto della situazione ed organizzato il presidio notturna a protezione della cittadinanza", spiegava ieri il sindaco Barbetti.

Fortunatamente la situazione questa mattina sembra decisamente sotto controllo, tanto che i volontari della Protezione Civile Monti Prenestini informano che "le squadre impegnate dal pomeriggio di ieri per un incendio in zona Lunghezza e che successivamente, attivati dal nostro Coordinamento Coreir e dalla Sala Operativa Regionale, hanno lavorato per tutta la notte a Capena per un vasto incendio boschivo che ha coinvolto anche delle abitazioni".

Leggi anche Incendi a Roma nei quadranti Sud Est: le fiamme minacciano le abitazioni

Ieri incendio anche al lago di Martignano

Sempre nella giornata di ieri è divampato un grave incendio sul lago di Martignano, a nord della Capitale. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e un canadair. I volontari dell’Avab Bracciano sono stati costretti a far evacuare circa 200 bagnanti dal lago perché potenzialmente in pericolo.