Massacra di botte la mamma fino a ridurla in fin di vita: arrestato 58enne Un 58enne romano ha picchiato e ridotto in fin di vita l’anziana mamma, poi ha allertato il 112: è stato trasferito in carcere per tentato omicidio.

A cura di Beatrice Tominic

L'ha picchiata selvaggiamente e, dopo averla massacrata di botte, ha chiamato il 112, numero di emergenza unico: questo è quanto accaduto martedì scorso, 24 gennaio 2023, quando un uomo di 58 anni si è scagliato contro l'anziana madre aggredendola.

Sul posto, nell'abitazione in cui i due vivevano insieme in via Portuense, sono arrivati immediatamente i carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese e quelli della Stazione di Roma Bravetta insieme al personale sanitario del 118.

L'intervento dei soccorsi

Non appena arrivati nell'abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto la vittima, una donna anziana affetta da demenza, riversa a terra priva di conoscenza. L'uomo, un 58enne romano di professione operaio con qualche precedente penale, ha raccontato ai militari di aver picchiato sua madre prima in camera da letto e poi nel cortile esterno della casa.

Nell'appartamento sono arrivati anche i carabinieri della settima Sezione del Nucleo Investigativo di Roma che hanno eseguito i rilievi tecnico scientifici.

I militari hanno provveduto ad arrestare in flagranza del reato di tentato omicidio l'uomo che poi è stato trasferito in carcere: qui il giudice del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica ha convalidato l’arresto a suo carico e disposto per lui la custodia cautelare nella struttura penitenziaria.

Le condizioni della donna

Insieme ai carabinieri, hanno raggiunto il luogo dell'aggressione anche gli operatori del personale sanitario del 118 che si sono immediatamente presi cura della donna che si trovava ancora a terra priva di conoscenza. Il personale medico ha subito trasportato la donna all'interno dell'ambulanza e l'ha trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo Forlanini dove le sue condizioni sono state valutate con un codice rosso. Adesso di trova in coma con emorragia celebrale non operabile, in prognosi riservata e ancora in pericolo di vita.