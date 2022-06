Marino, entrano in casa per rubare ma vengono messi in fuga dal pianto di una bimba di due anni Si sono introdotti nell’abitazione pensando fosse vuota e quando la piccola è scoppiata a piangere si sono dati alla fuga.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È successo a Cava dei Selci, una frazione del comune di Marino, nella zona più a nord dei Castelli Romani. È qui che qualche mattina fa, una bambina di appena due anni è riuscita, pur inconsapevolmente, a sventare un furto, mettendo in fuga i ladri che erano riusciti ad introdursi in casa sua.

Il tentato furto

Come spiega in un articolo di oggi la testata Castelli Notizie.it, qualche mattina fa, dopo essersi introdotti in uno degli appartamenti lungo via Quarto di Sant'Antonio, alcuni ladri sono stati costretti a scappare, senza portare a termine il colpo previsto. Probabilmente erano entrati nella casa pensando che fosse vuota, ma quando la bimba di due anni è scoppiata a piangere si sono resi conto della presenza di persone all'interno e sono fuggiti.

Al momento del tentato furto nella casa si trovavano soltanto la piccola e sua sorella di 14 anni più grande: la mamma, una donna di 40 anni, era uscita per accompagnare uno dei suoi quattro figli al centro estivo e sarebbe rientrata poco dopo.

Il pianto della piccola

La piccola, che stando a quanto rivelato dalla mamma non sembra non aver visto gli intrusi, deve essersi svegliata a causa dei rumori provocati dai ladri mentre stavano entrando nell'appartamento. Per introdursi nell'abitazione, i ladri hanno rotto una delle finestre: è i questo momento che la piccina sarebbe scoppiata a piangere urlando.

Una volta rientrata a casa dopo aver accompagnato il fratello della piccola al centro estivo, la mamma ha capito subito cosa era successo. La donna ha notato la finestra del salone spaccata e, solo in seguito, ha compreso che si è trattato di un tentato furto: "A pensarci mi vengono ancora i brividi: non posso credere che di mattina i ladri possano entrano così tranquillamente nelle case", ha infine dichiarato.