Maratona di Roma, record con 40mila atleti e miglior tempo: vincono Asbel Rutto e Ivyne Lagat La Maratona di Roma 2024 ha visto numeri da record con 40mila partecipanti e il miglior tempo di sempre. I vincitori sono Asbel Rutto e Ivyne Lagat.

A cura di Alessia Rabbai

I vincitori della Maratona di Roma 2024 sono Asbel Rutto e Ivyne Lagat. La Run4Rome ha visto la partecipazione di oltre 40mila persone, che hanno percorso tutti insieme 800mila chilometri. Asbel Rutto ha tagliato il nuovo record di sempre, con 2h06'24". La manifestazione sportiva ha attirato tantissime curiosi che si sono disposti lungo il percorso e all'arrivo, per osservare gli atleti percorrere le strade della città. A commentare la giornata con un messaggio su X e foto dell'evento, il sindaco Roberto Gualtieri: "Lo spettacolo della maratona. Il cuore della staffetta solidale Run4Rome. L'allegria della stracittadina Fun Run dedicata alle famiglie…Che domenica indimenticabile con la #AceaRunRomeTheMarathon!".

L'edizione della Maratona di Roma 2024, 29esima, ha visto numeri da record, spiegano dal comune di Roma: "Una straordinaria festa dello sport. Complimenti ad Asbel Rutto e Ivyne Lagat che per primi hanno tagliato il traguardo e un grazie a tutti gli atleti e partecipanti. #Roma sempre più capitale dello #sport!".

Chi ha vinto la Maratona di Roma

La gara di oggi ha visto numeri da record sia per i partecipati che per risultati raggiunti, con il miglior tempo di sempre. Tra gli atleti uomini a vincere è Asbel Rutto, keniano, che ha fatto la gara in completo assolo e ha tagliato il traguardo in 2h06'24, migliorando il suo tempo di circa 3′. Il risultato è appunto il nuovo record della Maratona di Roma.

Tra le donne a vincere è sempre una maratoneta keniana: Ivyne Lagat termina la gara in 2h24'35", migliorando nettamente il suo tempo migliore di 2h41'54". A salire sul podio maschile ci sono altri due atleti dal Kenya, Brian Kipsang in 2h07'56" e Sila Kiptoo in 2h08'09". Su quello femminile, secondo posto per Lydia Simiyu, keniana, in 2h25'10" e terzo per l'etiope Emebet Niguse in 2h26'41".