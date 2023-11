Manifestazione oggi a Roma, il percorso del corteo Non una di meno e i bus deviati il 25 novembre Oggi, 25 novembre, nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne a Roma è stata organizzata la manifestazione di Non una di meno.

A cura di Beatrice Tominic

Anche oggi, come ogni 25 novembre 2023, per celebrare la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e stata organizzata a Roma una manifestazione organizzata da "Non una di meno". Contemporaneamente un altro corteo nazionale attraversa le strade di Messina.

La partenza, prevista da Circo Massimo, in via dell'Ara Massima di Ercole, è fissata per le ore 14.30, mentre l'arrivo è a piazza San Giovanni. Secondo le stime previste, è attesa la partecipazione di almeno 10mila persone. Per permettere il passaggio del corteo, come conferma il sito ufficiale di Roma Mobilità, sono state disposte delle modifiche alla viabilità con divieti di sosta, strade chiuse e bus deviati nelle strade del percorso.

Il percorso del corteo di Non una di meno a Roma.

Il percorso del corteo "Non una di meno" oggi a Roma

Come mostra l'immagine in alto dove, inoltre, sono segnalati i punti di sosta, quelli in cui sono previste la azioni della manifestazione e le fontanelle per bere, il percorso del corteo si articola dal Circo Massimo a piazza San Giovanni. Dal punto di partenza, si passa per Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto, fino ad arrivare al punto di arrivo.

Strade chiuse e bus deviati a Roma per la manifestazione del 25 novembre

Per permettere il passaggio del corteo, come anticipato, sono state disposte modifiche alla viabilità. Le strade interessate, quelle citate nel paragrafo precedente relativo al percorso, sono chiuse al traffico veicolare. Sono stati inoltre disposti alcuni divieti di sosta:

via dell'Ara Massima di Ercole,

via dei Cerchi,

via del Circo Massimo,

piazza San Giovanni.

Per lo stesso motivo, alcune linee di bus sono deviate o con percorso limitato. In particolare, le modifiche riguardano:

3Nav,

16,

51,

75,

81,

85,

87,

117,

118,

160,

218,

360,

590,

628,

665,

714,

715,

792,

C3.